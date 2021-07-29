Светлана Гомбоева - «Заслуженный мастер спорта России»

Почетное спортивное звание присвоено ей приказом минспорта РФ







Светлане Гомбоевой приказом министерства спорта России присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» по стрельбе из лука.



Светлана за последние несколько лет стала победительницей чемпионата России, серебряным призером юношеского чемпионата мира, серебряным призером чемпионата мира в командном и личном зачетах, серебряным призером Всемирной летней Универсиады, обладательницей Кубка России-2021, победительницей чемпионата Европы в командном зачете и одержала победу на втором этапа Кубка мира в Лозанне. А сейчас является серебряным призером Олимпийских игр в Токио-2020.



Министерство спорта и молодежной политики Бурятии поздравило Светлану с новым достижением и пожелало дальнейших успехов и побед.



Фото: минспорта Бурятии



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