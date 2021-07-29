В Бурятии выплаты по 10 тыс рублей на школьников начнутся 2 августа

Их получат родители, опекуны и попечители более чем 182 тысяч детей республики



Большинство семей Бурятии уже 2 августа получат единовременную выплату 10 тысяч рублей на детей от 6 до 18 лет, которая назначена по поручению президента РФ, сообщили в республиканском отделении ПФР.



«Приняты положительные решения и подготовлены выплатные документы по 96 825 заявлениям родителей почти на 147 тысяч детей. На осуществление разовой выплаты 2 августа из федерального бюджета отделению выделено 1,5 млрд рублей», - уточнили в нем.



Принятие решений и перечисление средств будут производиться в установленные законодательством сроки: пять рабочих дней на рассмотрение заявления и три рабочих дня на выплату средств заявителю.



По прогнозу, в Бурятии единовременную выплату 10 тысяч рублей к учебному году получат родители, опекуны и попечители на более чем 182 тысячи детей, в том числе на 59 детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимися по школьной программе.



Выплата также положена детям, находящимся на полном государственном обеспечении. В отношении детей, опекунами которых являются детские учреждения, заявления подаются руководителями детских учреждений. Выплата будет осуществляться в соответствии с поданным заявлением: на счет ребенка в банке; на номинальный счет в банке, открытый организацией на ребенка; на депозитный счет организации.



В Бурятии разовые выплаты будут произведены, по предварительной информации, на 539 детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих в 19 домах-интернатах или центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей. С каждым социальным учреждением подачу заявлений территориальные органы отделения ПФР отрабатывают адресно. На сегодня заявления приняты на 224 ребенка, проживающих в четырех соцучреждениях.



Как и в прошлом году, разовая выплата на детей от 6 до 18 лет не учитывается в составе доходов при предоставлении других мер соцподдержки и не подлежит списанию за долги по исполнительному производству.



Напомним, что в соответствии с указом президента РФ разовая выплата 10 тысяч положена родителям, усыновителям, опекунам, попечителям на каждого ребенка в семье. Выплата будет осуществлена на детей, которым 6 лет исполняется не позднее 1 сентября, а 18 лет исполнится не ранее 3 июля 2021 года. Если ребенок с инвалидностью старше 18 лет, и он обучается по школьной программе, то выплата будет установлена на детей с датой рождения с 3 июля 1998 года по 2 июля 2003 года.



Обязательное условие - единовременная выплата предоставляется гражданам РФ (родителям и детям), проживающим на территории Российской Федерации.



Заявление на единовременную выплату можно подать до 1 ноября 2021 года через портал Госуслуг. При возникновении вопросов по получению госуслуг ПФР жители республики могут обратиться за помощью к специалистам единого контакт-центра. Работают две самостоятельные «горячие» линии: 8 800 600 03 51 (звонок бесплатный) и 8 (3012) 29-14-14.



Фото: pixabay.com









В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.