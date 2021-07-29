29.07.2021
В Бурятии выплаты по 10 тыс рублей на школьников начнутся 2 августа

В Бурятии выплаты по 10 тыс рублей на школьников начнутся 2 августа

Их получат родители, опекуны и попечители  более чем 182 тысяч детей республики

Большинство семей  Бурятии уже 2 августа получат единовременную выплату 10  тысяч рублей на детей от 6 до 18 лет, которая назначена по поручению президента РФ, сообщили в республиканском  отделении  ПФР.

«Приняты  положительные решения   и подготовлены  выплатные  документы  по  96 825 заявлениям родителей  почти на 147 тысяч детей. На осуществление разовой выплаты  2 августа  из федерального бюджета  отделению выделено 1,5 млрд рублей», - уточнили в нем.  

Принятие решений  и перечисление средств   будут   производиться в установленные законодательством сроки:  пять рабочих дней на рассмотрение заявления и три рабочих дня на выплату средств заявителю.      

По прогнозу, в Бурятии единовременную выплату 10 тысяч рублей к учебному году   получат родители, опекуны и попечители  на более чем 182 тысячи детей, в том числе на  59 детей  с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимися по школьной программе.  
      
Выплата  также положена  детям, находящимся на полном государственном обеспечении. В отношении детей, опекунами которых являются детские учреждения, заявления подаются руководителями детских учреждений. Выплата будет осуществляться  в соответствии с поданным заявлением:  на счет ребенка в банке; на номинальный счет в банке, открытый  организацией  на ребенка; на депозитный счет организации.

В Бурятии  разовые выплаты будут произведены,  по предварительной информации, на 539 детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих  в 19 домах-интернатах или центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей. С каждым социальным учреждением   подачу заявлений территориальные органы отделения ПФР отрабатывают адресно. На сегодня заявления приняты на 224 ребенка, проживающих  в четырех соцучреждениях.            

Как и в прошлом году, разовая выплата  на детей от 6 до 18 лет  не учитывается в составе доходов при предоставлении других мер соцподдержки и не подлежит  списанию за долги  по исполнительному производству.

Напомним, что в соответствии с указом президента РФ разовая выплата 10 тысяч положена родителям, усыновителям, опекунам, попечителям на каждого ребенка в семье.  Выплата будет осуществлена  на детей, которым 6 лет исполняется не позднее 1 сентября, а 18 лет исполнится не ранее 3 июля 2021 года.  Если ребенок с инвалидностью старше 18 лет, и он обучается по школьной программе, то выплата будет установлена  на детей с датой рождения  с 3 июля  1998 года  по 2 июля 2003 года.

Обязательное условие - единовременная выплата предоставляется гражданам РФ (родителям и детям), проживающим на территории Российской Федерации.  

Заявление на единовременную выплату можно подать до 1 ноября 2021 года  через портал Госуслуг.  При возникновении вопросов  по получению госуслуг  ПФР жители республики  могут  обратиться за помощью  к  специалистам единого контакт-центра. Работают  две самостоятельные «горячие» линии:  8 800 600 03 51 (звонок бесплатный)  и 8 (3012) 29-14-14.      

Фото: pixabay.com



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