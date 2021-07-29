В Улан-Удэ пропали две девочки

Двоюродные сестры гостили у бабушки на улице Трубачеева





В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают двух девочек: десятилетнюю Ирину Ткаченко и девятилетнюю Аяну Тапхаеву. Они сегодня ушли из дома бабушки на улице Трубачеева, куда приехали погостить. Двоюродные сестры покинули квартиру, пока она находилась на работе, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Приметы Ирины: азиатской внешности, рост 155 см, плотного телосложения, волосы русые, стрижка каре. С собой был рюкзак.



Приметы Аяны: азиатской внешности, рост 140 см, худощавого телосложения.



Во что были одеты, не установлено.



При наличии какой-либо информации просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(924)655-02-02, 8(951)623-91-44 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии





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