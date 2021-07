Почти три четверти россиян не хотят никуда переезжать

Хотя каждый четвертый действительно хотел бы сменить место жительства внутри страны

Расхожие представления о том, что все жители провинции готовы «валить» из нее, похоже, несколько далеки от реальности. Большинство наших соотечественников (72%) не хотели бы переезжать в другой населенный пункт России на постоянное место жительства. Лишь каждый четвертый (25%) скорее хотел бы. Чаще других хотели бы переехать молодые люди (32-44%), жители городов с населением от 500 до 950 тысяч человек (36%) и городов от 100 до 500 тысяч (33%).Согласно данным опроса ВЦИОМ , посвященного внутренней миграции, половина россиян (50%) живут в месте проживания с самого рождения, а другая половина (49%) переехали в него в какой-то момент своей жизни (59% граждан в возрасте 60 лет и старше, 57% жителей городов с населением 500-950 тысяч).В качестве основных причин для переезда сменившие город проживания россияне называли семейные обстоятельства (ближе к родным/детям или переезд семьи, 25%), работу (трудовая мобильность,19% vs 25% в 2019 г.), и учебу (11%).Среди россиян, которые декларируют желание переехать, каждый пятый (19% в 2021 г. vs 21% в 2019 г.) планирует сделать это в течение года-двух, каждый четвертый (25% в 2021 г. vs 20% в 2019 г.) хотел бы переехать в течение ближайших трех-пяти лет (25% в 2021 г. vs 20% в 2019 г.), в течение шести-девяти лет — 7%, а 26% еще не думали об этом (32% в 2019 г.).Самые популярные российские города, куда хотели бы переехать наши сограждане, это (разумеется!) Москва (24%), Санкт-Петербург и Краснодар (по 12%). Если брать популярные для переезда региона, то желающие переехать чаще всего называли: Краснодарский край (19% в 2021 г. и 18% в 2019 г.), Московскую область (11% в 2021 г. vs 6% в 2019 г.) и Ленинградскую область (по 6% соответственно в 2021 и 2019 гг.).Те, кто хотел бы переехать, в качестве причин указали более высокий уровень жизни (17% и 15% в 2019 г.), возможности найти работу (16% и 18% в 2019 г.), более хороший климат (15% и 12% в 2019 г.), а также возможность быть ближе к родственникам (9% и 10% в 2019 г.) и экологию (7% и 13% в 2019 г.).В свою очередь те, кто не хотел бы переезжать в другой город или населенный пункт России, чаще всего объясняли это тем, что их все устраивает (35% и 27% в 2019 г.), здесь живут их родные и друзья (17% и 18% в 2019 г.), здесь родные места (11% и 13% в 2019 г.), не позволяет возраст (10% в 2021 и 2019 гг.), и тем, что они привыкли к месту (по 8% в 2021 и 2019 гг.).Фото: pixabay.com