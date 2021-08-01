В Бурятии по вине чиновников целый поселок уходит под воду

Сотни жителей будут вынуждены бросить свои дома
Сотни жителей поселка Набережный в Гусиноозерске будут вынуждены бросить свои дома. Потому что власти уже расписались в своей беспомощности, сказав о том, что помочь подтопленным домам уже невозможно. При этом вскрылись удивительные подробности. По мнению ученых, причиной такого глобального затопления поселка могли послужить просчеты чиновников в начале 2000-х годов.
Меры не помогли
На днях стало известно, что в Минприроды Республики Бурятия больше не могут бороться с регулярными затоплениями в поселке Набережный города Гусиноозерска. Изучив сложившуюся ситуацию и материалы исследований, специалистами ГИН СО РАН и ООО «Бурятгеофизика» сделаны выводы, что быстрого и эффективного варианта решения проблемы подтопления поселка попросту нет.
Как уже сообщал «Номер один», в редакцию обратилась жительница улицы Рудничная Ирина Голикова. Она рассказала, что в прошлом году в поселок приезжал глава Бурятии Алексей Цыденов и лично оценил ситуацию. После приезда главы решено провести регуляцию уровня воды озера Гусиное, дабы предотвратить затопления домов.
Однако принятые меры не дали никаких результатов. Уровень озера опустился, но вода продолжает прибывать в подполья домов без каких-либо положительных изменений. На сегодня в домах сельчан все гниет, стены ведет, жителям приходится соседствовать с плесенью, ядовитыми газами и жуткими насекомыми, а также регулярно собственноручно откачивать воду из подпольев и огородов. Многие вынуждены покинуть свои дома, другие по-прежнему живут в «особом режиме», все еще надеясь на помощь властей.
В минприроды Бурятии сообщили, что для выяснения всех причин в 2019 году за счет средств республиканского бюджета сотрудники ФГБУН «Геологический институт СО РАН» выполнили работы по проведению инженерно-гидрогеологических изысканий.
По итогам работ на территории поселка Набережный определили площади, подверженные подтоплению жилых и хозяйственных построек грунтовыми водами, и в ноябре 2020 года эксперты провели мероприятия по увеличению оттока воды из озера Гусиное через основное и искусственное русло реки Баян-Гол. По итогам уровень воды в озере Гусиное был снижен с отметки 551,39 метра (на 13 июля 2020 года) до отметки 550,76 метра (17 мая 2021 года).
Как отмечают в ведомстве, поначалу в подвальных помещениях домов вода в декабре 2020 года ушла. Однако с конца февраля текущего года вновь стала прибывать. По результатам мониторинга в подвальных помещениях жилых домов вода не убывает, более того, в некоторых домах наблюдается ее стабильный подъем.
На территории поселка Набережный подтопление вошло в фазу круглогодично подпорного режима грунтовых вод с последствиями, которые выявляются из сопоставительной оценки с результатами первичного обследования от 2017 года. По состоянию на летний период 2021 года по отношению к таковому на 2017 год количество подтопленных домов увеличилось почти в шесть раз: на 2017 год – 21 дом; на 2019 год – 86 домов, на 2021 год – 123 дома. Многие дома непригодны для проживания (заброшены). Повсеместно наблюдается заболачивание местности, в существующих озерцах за автодорогой уровень воды поднялся более чем на 30 сантиметров с увеличением их площади. Южнее этих озер в локальном понижении образовалось новое озерцо со слоем воды 20 - 30 сантиметров, сообщили в минприроды Бурятии.
Затопления прекратятся только через десять лет
Сейчас, по официальным данным, в зоне подтопления грунтовыми водами расположено 123 дома, в которых зарегистрированы 286 человек, а фактически проживает 231 житель. В мае-июле провели новое исследование и выяснили, что во многих домах есть грунтовые воды, жилые дома подверглись деформации, появились трещины в фундаментах и стенах. Огороды и грунтовые дороги заболочены.
Вдобавок ситуация усугубляется вступлением республики в фазу большой водности. В настоящее время наблюдается повышенный уровень на всех водных объектах республики.
По итогам изучения сложившейся ситуации и материалов исследования специалистами ГИН СО РАН и ООО «Бурятгеофизика» сделаны выводы, что быстрого и эффективного варианта решения проблемы подтопления поселка Набережный нет, безнадежно сообщили нам в минприроды РБ. При этом при нарушении регулирования воды в озере возможно его заболачивание при уровне 551,0 с непредсказуемыми последствиями для населения, ГРЭС и ветки РЖД.
Получается, что даже в случае снижения уровня воды в озере до оптимальных отметок полное окончание подтопления наступит не ранее чем через десять лет. И все это при условии постоянного соблюдения стабилизации в беспрерывном режиме озерных вод и ведении и мониторинга на постоянной основе.
В настоящее время по линии министерства решается вопрос по проведению работ по определению границ подтопления города Гусиноозерск с дальнейшей постановкой на кадастровый учет. Администрации МО «Селенгинский район» предложено рассмотреть вопрос о признании территории подтопления поселка Набережный непригодной для жилья и рассмотреть возможность переселения граждан.
Стихийное бедствие или человеческая оплошность?
За данной ситуацией уже давно следит Гусиноозерская районная экологическая общественная организация «Экощит». Экоактивисты просят власти поспешить с принятием мер, ибо главный вопрос остается открытым – кто ответственен за ущерб жителям и кто им сейчас поможет?
Кстати, если в минприроды говорят о причинах подтопления только лишь то, что значительно вырос уровень воды в озере Гусином, то ученые СО РАН решили докопаться до причин этого явления.
Интересно, что в 2019 году Геологический институт СО РАН опубликовал Технический отчет по объекту «Выполнение инженерно-гидрогеологических изысканий в поселке Набережный города Гусиноозерск Селенгинского района РБ». Ученые пришли к выводу, что причиной затопления стали технические мероприятия по повышению и поддержанию необходимого уровня озера (2010 год – сооружение Галтайского водозаборного сооружения и регулятора – сброса искусственного сбросного устройства), проведенные в период с 2003 – 2010 гг. в рамках проекта улучшения экологической ситуации озера Гусиное. Заказчиком строительства этих гидротехнических сооружений выступило министерство природопользования и экологии РБ. Профинансированы мероприятия федеральным Агентством Росводресурсы в объеме 15,7 млн рублей.
Получается, что хотели как лучше, получилось… Дорогостоящее мероприятие по улучшению экологической ситуации привело к печальным, даже, можно сказать, катастрофическим последствиям. Причина такого парадоксального результата – грубые ошибки, сделанные в начале 2000-х годов при проектировании и строительстве гидротехнических сооружений.
«Изучение материалов отчетов предшествующих работ по реке Цаган-Гол выявило, что по итогам расчистки русла в 2008 – 2009 гг. и строительства Галтайского водозаборного сооружения (2012 год) водоприток из реки Темник, по данным отчетов, увеличился в пять раз, что негативно сказалось на водном балансе озера Гусиное. Гидротехническое сооружение на реке Темник не обеспечивает регулирование расхода воды, поступающей в реку Цаган-Гол и далее в озеро Гусиное по причине грубых ошибок при его проектировании или строительстве. Последствия работы этого сооружения в текущем состоянии уже проявлены подтоплением населенных пунктов Набережный, Цайдам, Темник, Тамча», - говорится в докладе отделения ГИН СО РАН.
«Помочь, нельзя оставить»
Общественники «Экощита» обращают внимание, что после посещения главой Алексеем Цыденовым района бедствия в июле 2020 года был введен режим ЧС. После принятия ряда вышеупомянутых мер, которые оказались безрезультатными, этот режим почему-то снят. Хотя ситуация с подтоплением жилых построек не изменилась. Уровень
грунтовых вод не понизился.
На фоне происходящего удивляет пассивность как местных, так и региональных властей. Что бы ни послужило результатом происшедшего подтопления, стихия или последствия деятельности человека по регулированию уровня озера, жителям причинен материальный имущественный ущерб, который государству необходимо возместить. И начинать эту работу необходимо уже сейчас, уверены в организации «Экощит».
Учитывая сложившуюся ситуацию, экологи призывают местные и региональные власти уже начать работу по определению ущерба, понесенного домовладельцами на подтопленной территории.
- Для этого нужно как можно скорее определить источник финансирования по возмещению этого ущерба в рамках действующих нормативных документов, связанных с чрезвычайными ситуациями и их последствиями на территории РФ, - уверен председатель Правления ГРЭОО «Экощит» Александр Калашников.
Эржена Мансорунова, «Номер один»
Фото: russianstock.ru, жителей поселка Набережный
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