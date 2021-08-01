В Бурятии по вине чиновников целый поселок уходит под воду

Сотни жителей будут вынуждены бросить свои дома





Сотни жителей поселка Набережный в Гусиноозерске будут вынуждены бросить свои дома. Потому что власти уже расписались в своей беспомощности, сказав о том, что помочь подтопленным домам уже невозможно. При этом вскрылись удивительные подробности. По мнению ученых, причиной такого глобального затопления поселка могли послужить просчеты чиновников в начале 2000-х годов.

Однако принятые меры не дали никаких результатов. Уровень озера опустился, но вода продолжает прибывать в подполья домов без каких-либо положительных изменений. На сегодня в домах сельчан все гниет, стены ведет, жителям приходится соседствовать с плесенью, ядовитыми газами и жуткими насекомыми, а также регулярно собственноручно откачивать воду из подпольев и огородов. Многие вынуждены покинуть свои дома, другие по-прежнему живут в «особом режиме», все еще надеясь на помощь властей.







Вдобавок ситуация усугубляется вступлением республики в фазу большой водности. В настоящее время наблюдается повышенный уровень на всех водных объектах республики.





На днях стало известно, что в Минприроды Республики Бурятия больше не могут бороться с регулярными затоплениями в поселке Набережный города Гусиноозерска. Изучив сложившуюся ситуацию и материалы исследований, специалистами ГИН СО РАН и ООО «Бурятгеофизика» сделаны выводы, что быстрого и эффективного варианта решения проблемы подтопления поселка попросту нет.Как уже сообщал «Номер один», в редакцию обратилась жительница улицы Рудничная Ирина Голикова. Она рассказала, что в прошлом году в поселок приезжал глава Бурятии Алексей Цыденов и лично оценил ситуацию. После приезда главы решено провести регуляцию уровня воды озера Гусиное, дабы предотвратить затопления домов.В минприроды Бурятии сообщили, что для выяснения всех причин в 2019 году за счет средств республиканского бюджета сотрудники ФГБУН «Геологический институт СО РАН» выполнили работы по проведению инженерно-гидрогеологических изысканий.По итогам работ на территории поселка Набережный определили площади, подверженные подтоплению жилых и хозяйственных построек грунтовыми водами, и в ноябре 2020 года эксперты провели мероприятия по увеличению оттока воды из озера Гусиное через основное и искусственное русло реки Баян-Гол. По итогам уровень воды в озере Гусиное был снижен с отметки 551,39 метра (на 13 июля 2020 года) до отметки 550,76 метра (17 мая 2021 года).Как отмечают в ведомстве, поначалу в подвальных помещениях домов вода в декабре 2020 года ушла. Однако с конца февраля текущего года вновь стала прибывать. По результатам мониторинга в подвальных помещениях жилых домов вода не убывает, более того, в некоторых домах наблюдается ее стабильный подъем.На территории поселка Набережный подтопление вошло в фазу круглогодично подпорного режима грунтовых вод с последствиями, которые выявляются из сопоставительной оценки с результатами первичного обследования от 2017 года. По состоянию на летний период 2021 года по отношению к таковому на 2017 год количество подтопленных домов увеличилось почти в шесть раз: на 2017 год – 21 дом; на 2019 год – 86 домов, на 2021 год – 123 дома. Многие дома непригодны для проживания (заброшены). Повсеместно наблюдается заболачивание местности, в существующих озерцах за автодорогой уровень воды поднялся более чем на 30 сантиметров с увеличением их площади. Южнее этих озер в локальном понижении образовалось новое озерцо со слоем воды 20 - 30 сантиметров, сообщили в минприроды Бурятии.Сейчас, по официальным данным, в зоне подтопления грунтовыми водами расположено 123 дома, в которых зарегистрированы 286 человек, а фактически проживает 231 житель. В мае-июле провели новое исследование и выяснили, что во многих домах есть грунтовые воды, жилые дома подверглись деформации, появились трещины в фундаментах и стенах. Огороды и грунтовые дороги заболочены.По итогам изучения сложившейся ситуации и материалов исследования специалистами ГИН СО РАН и ООО «Бурятгеофизика» сделаны выводы, что быстрого и эффективного варианта решения проблемы подтопления поселка Набережный нет, безнадежно сообщили нам в минприроды РБ. При этом при нарушении регулирования воды в озере возможно его заболачивание при уровне 551,0 с непредсказуемыми последствиями для населения, ГРЭС и ветки РЖД.Получается, что даже в случае снижения уровня воды в озере до оптимальных отметок полное окончание подтопления наступит не ранее чем через десять лет. И все это при условии постоянного соблюдения стабилизации в беспрерывном режиме озерных вод и ведении и мониторинга на постоянной основе.В настоящее время по линии министерства решается вопрос по проведению работ по определению границ подтопления города Гусиноозерск с дальнейшей постановкой на кадастровый учет. Администрации МО «Селенгинский район» предложено рассмотреть вопрос о признании территории подтопления поселка Набережный непригодной для жилья и рассмотреть возможность переселения граждан.За данной ситуацией уже давно следит Гусиноозерская районная экологическая общественная организация «Экощит». Экоактивисты просят власти поспешить с принятием мер, ибо главный вопрос остается открытым – кто ответственен за ущерб жителям и кто им сейчас поможет?Кстати, если в минприроды говорят о причинах подтопления только лишь то, что значительно вырос уровень воды в озере Гусином, то ученые СО РАН решили докопаться до причин этого явления.Интересно, что в 2019 году Геологический институт СО РАН опубликовал Технический отчет по объекту «Выполнение инженерно-гидрогеологических изысканий в поселке Набережный города Гусиноозерск Селенгинского района РБ». Ученые пришли к выводу, что причиной затопления стали технические мероприятия по повышению и поддержанию необходимого уровня озера (2010 год – сооружение Галтайского водозаборного сооружения и регулятора – сброса искусственного сбросного устройства), проведенные в период с 2003 – 2010 гг. в рамках проекта улучшения экологической ситуации озера Гусиное. Заказчиком строительства этих гидротехнических сооружений выступило министерство природопользования и экологии РБ. Профинансированы мероприятия федеральным Агентством Росводресурсы в объеме 15,7 млн рублей.Получается, что хотели как лучше, получилось… Дорогостоящее мероприятие по улучшению экологической ситуации привело к печальным, даже, можно сказать, катастрофическим последствиям. Причина такого парадоксального результата – грубые ошибки, сделанные в начале 2000-х годов при проектировании и строительстве гидротехнических сооружений.«Изучение материалов отчетов предшествующих работ по реке Цаган-Гол выявило, что по итогам расчистки русла в 2008 – 2009 гг. и строительства Галтайского водозаборного сооружения (2012 год) водоприток из реки Темник, по данным отчетов, увеличился в пять раз, что негативно сказалось на водном балансе озера Гусиное. Гидротехническое сооружение на реке Темник не обеспечивает регулирование расхода воды, поступающей в реку Цаган-Гол и далее в озеро Гусиное по причине грубых ошибок при его проектировании или строительстве. Последствия работы этого сооружения в текущем состоянии уже проявлены подтоплением населенных пунктов Набережный, Цайдам, Темник, Тамча», - говорится в докладе отделения ГИН СО РАН.Общественники «Экощита» обращают внимание, что после посещения главой Алексеем Цыденовым района бедствия в июле 2020 года был введен режим ЧС. После принятия ряда вышеупомянутых мер, которые оказались безрезультатными, этот режим почему-то снят. Хотя ситуация с подтоплением жилых построек не изменилась. Уровеньгрунтовых вод не понизился.На фоне происходящего удивляет пассивность как местных, так и региональных властей. Что бы ни послужило результатом происшедшего подтопления, стихия или последствия деятельности человека по регулированию уровня озера, жителям причинен материальный имущественный ущерб, который государству необходимо возместить. И начинать эту работу необходимо уже сейчас, уверены в организации «Экощит».Учитывая сложившуюся ситуацию, экологи призывают местные и региональные власти уже начать работу по определению ущерба, понесенного домовладельцами на подтопленной территории.- Для этого нужно как можно скорее определить источник финансирования по возмещению этого ущерба в рамках действующих нормативных документов, связанных с чрезвычайными ситуациями и их последствиями на территории РФ, - уверен председатель Правления ГРЭОО «Экощит» Александр Калашников.Эржена Мансорунова, «Номер один»Фото: russianstock.ru, жителей поселка Набережный