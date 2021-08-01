В Бурятии вакцинация трудовых коллективов идет со скрипом

Если на крупных предприятиях процесс уже пошел, то малый бизнес пока не чешется





Обязательная вакцинация в Бурятии столкнулась с нежеланием бизнес-организаций давить на своих работников с целью принудительных «антикоронавирусных» инъекций. Как выяснилось, руководители не могут уволить работника за отказ от вакцинации, тем более что уволенный имеет все шансы восстановиться в должности через суд. Тем временем на крупных предприятиях вакцинация, напротив, проходит дружно и массово.

Напомним, в июне этого года главный санитарный врач РБ Сергей Ханхареев объявил о начале обязательной вакцинации от COVID-19 в Бурятии для больших групп населения. Обязательной вакцинации подлежат медики, учителя, преподаватели, студенты, социальные работники и работники культуры. Также вакцинироваться заставляют работников транспорта и ЖКХ, торговли, кафе, ресторанов, кафе, парикмахерских, прачечных, химчисток, бань и саун, салонов красоты, турбаз, отелей, турбаз и т. д.Тем не менее в Государственной инспекции труда в РБ подтвердили, что в случае отказа от прививок увольнения запрещены, работника можно лишь временно отстранить без сохранения зарплаты. И только тех, у кого нет противопоказаний к прививкам.Перед выпуском приказа об отстранении от работы, причем временного, от работника необходимо получить письменный отказ от вакцинации, разъяснили в ведомстве.Пока же, отметили проверяющие, жалоб на факты отстранения или увольнения в связи с отказом от прививок к ним не поступало.Как уже отмечалось, вакцина «Спутник» новая, прошло немного времени с момента ее применения на людях, граждане опасаются. Об этом, в частности, на днях заявил в ТАСС глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Итоговые данные клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» будут подготовлены к октябрю. По остальным российским вакцинам их подготовят к концу 2021 - началу 2022 года», - сообщил высокопоставленный чиновник.- Иначе говоря, наверху особо и не скрывается, что клинические исследования этих вакцин еще не завершены, а значит, итоговые результаты безопасности применения вакцин на людях будут известны позже, - говорит адвокат Дмитрий Трушков. - В этом случае должен соблюдаться принцип добровольности. Недопустимо под угрозой увольнения заставлять людей прививаться, тем самым нарушая Конституцию РФ.В Управлении Роспотребнадзора по РБ отметили, что обязательную вакцинацию необходимо провести до 20 августа 2021 года, а привить необходимо «не менее 60% общей численности сотрудников организаций». Но пока процесс идет не слишком активно. Ведь ранее никогда работодатели с подобным не сталкивались. Одно дело - вакцинировать детей от той же кори, но чтобы так массово и зачастую принудительно вакцинировать взрослых, это что-то новое в истории. Тем более что по сей день звучат разные позиции по вопросу вакцинации работников. И тогда в бизнес- организациях каждый руководитель сам для себя отвечает на повисший в воздухе вопрос касаемо вакцинации сотрудников - ссылаться ли на свободу воли каждого сотрудника или все же ввести добровольно-принудительный принцип.- С одной стороны, есть Конституция и российский президент говорит о добровольности, а с другой стороны, главврач выносит постановление, которое с этим не стыкуется, - считает Сергей Соляник, исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей РБ.Впрочем, часть руководителей в Бурятии уже привились сами и даже убедили в этом трудовые коллективы. Кстати, ситуация по крупным предприятиям более-менее понятна.- Региональные власти в Москве провели переговоры с крупными федеральными градообразующими предприятиями с тем, чтобы на места спустили команду привить максимальное число, - сообщил информированный источник на площади Советов. - Установка в целом выполняется, административных рычагов влияния на работников много.А вот с малым бизнесом сложнее.- У нас работает немного людей, и к нам еще никто даже не обращался с предложением вакцинировать персонал, - рассказывает Баир, директор строительного магазинчика. - Но я коллектив заставлять не буду, половина уже переболели, другие не хотят, а уволить человека за отказ от вакцинации не могу.По словам директора, «сроки завершения кампании - конец августа, и пока еще есть время».Похоже, мы сталкиваемся с обычной российской тактикой. Когда на людей начинают сильно давить, открытого возмущения не происходит, вместо этого и директорами, и работниками дружно выбирается тихий саботаж. Исходя из проверенной веками практики, что в ситуации, если ничего не делать, проблема как-то рассасывается сама собой. Ведь в России суровость часто противоречащих друг другу приказов нередко смягчается необязательностью их исполнения. Люди рассуждают так: пусть прививаются другие, а мы спрячемся и потянем время. Ведь наступит сентябрь, завершатся сроки прививочной кампании, а там, глядишь, появится надежда, что и эпидемия сама собой закончится.В Управлении Роспотребнадзора не смогли оперативно ответить на наш вопрос о темпах вакцинации Бурятии в трудовых коллективах.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»