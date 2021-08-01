В Бурятии вакцинация трудовых коллективов идет со скрипом

Если на крупных предприятиях процесс уже пошел, то малый бизнес пока не чешется
Обязательная вакцинация в Бурятии столкнулась с нежеланием бизнес-организаций давить на своих работников с целью принудительных «антикоронавирусных» инъекций. Как выяснилось, руководители не могут уволить работника за отказ от вакцинации, тем более что уволенный имеет все шансы восстановиться в должности через суд. Тем временем на крупных предприятиях вакцинация, напротив, проходит дружно и массово.
Увольнять нельзя
Напомним, в июне этого года главный санитарный врач РБ Сергей Ханхареев объявил о начале обязательной вакцинации от COVID-19 в Бурятии для больших групп населения. Обязательной вакцинации подлежат медики, учителя, преподаватели, студенты, социальные работники и работники культуры. Также вакцинироваться заставляют работников транспорта и ЖКХ, торговли, кафе, ресторанов, кафе, парикмахерских, прачечных, химчисток, бань и саун, салонов красоты, турбаз, отелей, турбаз и т. д.
Тем не менее в Государственной инспекции труда в РБ подтвердили, что в случае отказа от прививок увольнения запрещены, работника можно лишь временно отстранить без сохранения зарплаты. И только тех, у кого нет противопоказаний к прививкам.
Перед выпуском приказа об отстранении от работы, причем временного, от работника необходимо получить письменный отказ от вакцинации, разъяснили в ведомстве.
Пока же, отметили проверяющие, жалоб на факты отстранения или увольнения в связи с отказом от прививок к ним не поступало.
Как уже отмечалось, вакцина «Спутник» новая, прошло немного времени с момента ее применения на людях, граждане опасаются. Об этом, в частности, на днях заявил в ТАСС глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Итоговые данные клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» будут подготовлены к октябрю. По остальным российским вакцинам их подготовят к концу 2021 - началу 2022 года», - сообщил высокопоставленный чиновник.
- Иначе говоря, наверху особо и не скрывается, что клинические исследования этих вакцин еще не завершены, а значит, итоговые результаты безопасности применения вакцин на людях будут известны позже, - говорит адвокат Дмитрий Трушков. - В этом случае должен соблюдаться принцип добровольности. Недопустимо под угрозой увольнения заставлять людей прививаться, тем самым нарушая Конституцию РФ.
В Управлении Роспотребнадзора по РБ отметили, что обязательную вакцинацию необходимо провести до 20 августа 2021 года, а привить необходимо «не менее 60% общей численности сотрудников организаций». Но пока процесс идет не слишком активно. Ведь ранее никогда работодатели с подобным не сталкивались. Одно дело - вакцинировать детей от той же кори, но чтобы так массово и зачастую принудительно вакцинировать взрослых, это что-то новое в истории. Тем более что по сей день звучат разные позиции по вопросу вакцинации работников. И тогда в бизнес- организациях каждый руководитель сам для себя отвечает на повисший в воздухе вопрос касаемо вакцинации сотрудников - ссылаться ли на свободу воли каждого сотрудника или все же ввести добровольно-принудительный принцип.
- С одной стороны, есть Конституция и российский президент говорит о добровольности, а с другой стороны, главврач выносит постановление, которое с этим не стыкуется, - считает Сергей Соляник, исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей РБ.
Впрочем, часть руководителей в Бурятии уже привились сами и даже убедили в этом трудовые коллективы. Кстати, ситуация по крупным предприятиям более-менее понятна.
- Региональные власти в Москве провели переговоры с крупными федеральными градообразующими предприятиями с тем, чтобы на места спустили команду привить максимальное число, - сообщил информированный источник на площади Советов. - Установка в целом выполняется, административных рычагов влияния на работников много.
Тянем-потянем
А вот с малым бизнесом сложнее.
- У нас работает немного людей, и к нам еще никто даже не обращался с предложением вакцинировать персонал, - рассказывает Баир, директор строительного магазинчика. - Но я коллектив заставлять не буду, половина уже переболели, другие не хотят, а уволить человека за отказ от вакцинации не могу.
По словам директора, «сроки завершения кампании - конец августа, и пока еще есть время».
Похоже, мы сталкиваемся с обычной российской тактикой. Когда на людей начинают сильно давить, открытого возмущения не происходит, вместо этого и директорами, и работниками дружно выбирается тихий саботаж. Исходя из проверенной веками практики, что в ситуации, если ничего не делать, проблема как-то рассасывается сама собой. Ведь в России суровость часто противоречащих друг другу приказов нередко смягчается необязательностью их исполнения. Люди рассуждают так: пусть прививаются другие, а мы спрячемся и потянем время. Ведь наступит сентябрь, завершатся сроки прививочной кампании, а там, глядишь, появится надежда, что и эпидемия сама собой закончится.
В Управлении Роспотребнадзора не смогли оперативно ответить на наш вопрос о темпах вакцинации Бурятии в трудовых коллективах.
Дмитрий Родионов, «Номер один»
Фото: «Номер один»
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