В больницах Бурятии остаются менее тысячи больных COVID-19

Суточная смертность от коронавируса снизилась до шести летальных исходов



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 52 572. Это на 198 случаев больше, чем было в пятницу. Из новых случаев 49% (25 854) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 682 человека, шестеро - за минувшие сутки (все возрасте 65 лет и старше), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 143 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 16 229 человек.



В стационарах получают лечение 928 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 811. В отделениях реанимации находится 114 пациентов (из них старше 65 лет – 54), на ИВЛ – 58 пациентов (из них старше 65 – 30), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 42.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3 732 человека.



Всего выздоровели от 47 378 (+148) человек, дополнительно сняты с наблюдения 357 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом препрофилирована 1 241 койка: занято – 928, свободно – 313 койки. Занятость коечного фонда составляет 74,7%.



За сутки проведено исследований от 2 784 человек, с нарастающим итогом – 1 268 859 человек.



Фото: pixabay.com



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