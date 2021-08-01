В Бурятии ожидается жаркий август

Научный руководитель Гидрометцентра России рассказал о погоде в регионе
Бурятию ждет жаркий август. В последнем месяце лета в республике температура воздуха ожидается выше нормы, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Температура выше нормы также ожидается во многих регионах азиатской части страны. "Огромная территория на азиаткой части страны с классом температуры выше нормы - это северная половина Красноярского края, Иркутская область, Бурятия, южная половина Якутии, Забайкалье, Амурская область, Приморский край и южная половина Хабаровская края", - пояснил Вильфанд.
Вильфанд уточнил, что аномально теплым август ожидается на всей европейской территории России, исключая Северо-Западный федеральный округ.
Фото: pixabay.com
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.