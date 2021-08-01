В Бурятии ожидается жаркий август

Научный руководитель Гидрометцентра России рассказал о погоде в регионе



Бурятию ждет жаркий август. В последнем месяце лета в республике температура воздуха ожидается выше нормы, рассказал



Температура выше нормы также ожидается во многих регионах азиатской части страны. "Огромная территория на азиаткой части страны с классом температуры выше нормы - это северная половина Красноярского края, Иркутская область, Бурятия, южная половина Якутии, Забайкалье, Амурская область, Приморский край и южная половина Хабаровская края", - пояснил Вильфанд.



Вильфанд уточнил, что аномально теплым август ожидается на всей европейской территории России, исключая Северо-Западный федеральный округ.



Фото: pixabay.com

Бурятию ждет жаркий август. В последнем месяце лета в республике температура воздуха ожидается выше нормы, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Температура выше нормы также ожидается во многих регионах азиатской части страны. "Огромная территория на азиаткой части страны с классом температуры выше нормы - это северная половина Красноярского края, Иркутская область, Бурятия, южная половина Якутии, Забайкалье, Амурская область, Приморский край и южная половина Хабаровская края", - пояснил Вильфанд.Вильфанд уточнил, что аномально теплым август ожидается на всей европейской территории России, исключая Северо-Западный федеральный округ.Фото: pixabay.com

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