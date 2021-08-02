В Бурятии ежедневно умирают от COVID-19 шесть человек

Темпы суточного прироста новых случаев заболевания коронавирусом упали до 180



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 52 937. Это на 180 случаев больше, чем было в воскресенье. Из новых случаев 49% (26 013) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 694 человека, шестеро - за минувшие сутки (в возрасте до 65 лет – один человек, в возрасте 65 лет и старше - пять человек),. сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 130 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям



Число контактных лиц – 15 562 человека.



В стационарах получают лечение 932 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 809. В отделениях реанимации находится 106 пациентов (из них старше 65 лет – 48), на ИВЛ – 56 пациентов (из них старше 65 – 25), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 43.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3 410 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 47 532 (+56) человек, дополнительно сняты с наблюдения 262 человека.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом препрофилированы 1 229 коек: занято – 932, свободно – 297 койки. Занятость коечного фонда составляет 75,8%.



За сутки проведено исследований от 1 267 человек, с нарастающим итогом – 1 273 156 человек.

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Фото: pixabay.com



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