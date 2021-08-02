В Улан-Удэ зоомагазин проводил выставки животных с нарушениями закона

Природоохранная прокуратура внесла представления и владельцу магазина, и региональному управлению Россельхознадзора



Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура выявила многочисленные нарушения законодательства при проведении культурно-зрелищных мероприятий с животными в Улан-Удэ в зоомагазине «Н2О», сообщили в пресс-службе надзорного органа.



Юридическое лицо использовало зоомагазин для проведения выставок животных за плату и на безвозмездной основе. Для посетителей были представлены в том числе и экзотические животные: удав, игуана, скорпион и др.



Такое мероприятие не отвечало требованиям закона о максимальной продолжительности выставки, проводилось в отсутствие специальных зон для укрытия животных, допускался физический контакт посетителей с животными. Кроме того, людям демонстрировалась птица семейства тукановых, на которую не были оформлены ветеринарно-сопроводительные документы.



Несмотря на то, что подобная выставка единственная в Улан-Удэ и работала длительное время управлени Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии проверку этой деятельности не провело. В итоге нарушения выявлены надзорным органом – природоохранной прокуратурой, а не специально уполномоченным ведомством в данной сфере.



В связи с чем, природоохранная прокуратура внесла представления об устранении нарушений федерального законодательства руководителю управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии и директору юридического лица, владеющего зоомагазином.



Фото: epp.genproc.gov.ru



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