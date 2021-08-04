Транссиб в Забайкалье продолжает лихорадить от стихии и ЧП

На перегоне Алеур – Бушулей грузовой поезд столкнулся с хвостовой частью впереди стоявшего грузового состава



В Забайкалье сегодня ночью на перегоне Алеур – Бушулей произошло столкновение грузового поезда с хвостовой частью впереди стоявшего грузового состава. В результате с рельсов сошли, по предварительным данным, 10 вагонов обоих поездов, сообщила пресс-служба ЗабЖД.



Нарушен габарит соседнего пути. Движение на перегоне временно приостановлено. Пострадавших нет. Угроза экологической безопасности уточняется. Для ликвидации последствий происшествия к месту направлены восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия на Забайкальской железной дороге и в РЖД работают оперативные штабы.



В связи с происшествием ожидаются задержки пассажирских поездов. Оперативную информацию о движении пассажирских поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).



Между тем, на ЗабЖД еще продолжаются восстановительные работы на перегоне Бурея – Домикан. Третьего августа на перегоне Бурея – Домикан двухпутного электрифицированного участка Украина – Архара Забайкальской железной дороги из-за неблагоприятных погодных условий в Амурской области (значительный подъем уровня рек) произошел подмыв железнодорожных путей. Для движения поездов был закрыт один путь.



В настоящее время на перегоне Бурея – Домикан ведутся восстановительные работы. Со станций Завитая, Белогорск, Михайло-Чесноковская, Бурея, Архара направлены противоразмывные поезда, кроме того, на места подмывов железнодорожных путей доставляются 49 вагонов с бутовым камнем и 7 вагонов со щебнем. На месте задействованы более 280 сотрудников путевого комплекса.

На Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В режим повышенной готовности приведены силы путеремонтного комплекса, оперативного реагирования, противоразмывные и восстановительные поезда. Обеспечивается координация с территориальными подразделениями МЧС.



Напомним, 27 июля генеральный директор РЖД Олег Белозёров открыл движение по полностью восстановленному двухпутному участку Транссибирской магистрали в Забайкальском крае. Здесь 23 июля в связи с обильными аномальными осадками в Забайкальском крае



Фото: zabzd.rzd.ru В Забайкалье сегодня ночью на перегоне Алеур – Бушулей произошло столкновение грузового поезда с хвостовой частью впереди стоявшего грузового состава. В результате с рельсов сошли, по предварительным данным, 10 вагонов обоих поездов, сообщила пресс-служба ЗабЖД.Нарушен габарит соседнего пути. Движение на перегоне временно приостановлено. Пострадавших нет. Угроза экологической безопасности уточняется. Для ликвидации последствий происшествия к месту направлены восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия на Забайкальской железной дороге и в РЖД работают оперативные штабы.В связи с происшествием ожидаются задержки пассажирских поездов. Оперативную информацию о движении пассажирских поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).Между тем, на ЗабЖД еще продолжаются восстановительные работы на перегоне Бурея – Домикан. Третьего августа на перегоне Бурея – Домикан двухпутного электрифицированного участка Украина – Архара Забайкальской железной дороги из-за неблагоприятных погодных условий в Амурской области (значительный подъем уровня рек) произошел подмыв железнодорожных путей. Для движения поездов был закрыт один путь.В настоящее время на перегоне Бурея – Домикан ведутся восстановительные работы. Со станций Завитая, Белогорск, Михайло-Чесноковская, Бурея, Архара направлены противоразмывные поезда, кроме того, на места подмывов железнодорожных путей доставляются 49 вагонов с бутовым камнем и 7 вагонов со щебнем. На месте задействованы более 280 сотрудников путевого комплекса.На Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В режим повышенной готовности приведены силы путеремонтного комплекса, оперативного реагирования, противоразмывные и восстановительные поезда. Обеспечивается координация с территориальными подразделениями МЧС.Напомним, 27 июля генеральный директор РЖД Олег Белозёров открыл движение по полностью восстановленному двухпутному участку Транссибирской магистрали в Забайкальском крае. Здесь 23 июля в связи с обильными аномальными осадками в Забайкальском крае произошел смыв опоры моста на перегоне Куэнга – Укурей . Движение поездов было остановлено в обоих направлениях. Правительство Забайкальского края вводило режим чрезвычайной ситуации. Была организована доставка пассажиров к местам назначения автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом.Фото: zabzd.rzd.ru

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.