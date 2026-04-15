Общество 15.04.2026 в 15:43
«Назвала первокурсников тварями»
В Новосибирске студенты пожаловались на преподавателя вуза, которая их оскорбляла
Текст: КП-Новосибирск
Скандал разгорелся в одном из вузов Новосибирска. Студенты четвертого курса написали письмо ректору с требованием отстранить нового преподавателя — Жанну Эдуардовну*.
- Она стала преподавать у нас в начале семестра. Изначально у нас не было негативного настроя по отношению к ней, но с первых занятий мы заметили странное поведение Жанны Эдуардовны*. К примеру, она странно реагировала на наши диалоги на переменах: мы обсуждали совсем другую тему, а она ни с того ни с сего заявила: «Почему вы считаете, что лучше меня, раз выглядите иначе», — рассказала КП-Новосибирск Инна*, студентка четвертого курса.
По словам студентов, Жанна Эдуардовна вела занятия у 6 групп.
- Дальше странностей становилось только больше: например, в аудитории тишина, она читает лекцию. И в какой-то момент она останавливается и говорит: «Почему вы меня оскорбляете? Почему вы считаете, что другие педагоги лучше?!». В ответ мы решили просто молчать. А недавно она заставила студентов, чья специальность была абсолютно другой, переписывать классификацию камней, — рассказала студентка третьего курса Зоя*.
По словам студентов, Жанна Эдуардовна* забывала поставить им зачеты на протяжении двух недель. После Нового года учащиеся стали жаловаться в деканат.
- Преподаватель перешла на личные оскорбления, она называла старосту нашей группы «козой» и ходила по коридору, говоря, что не поставит ей зачёт, хотя конфликтов у них не было. Другие студенты тоже жаловались, но предпочитали с ней не спорить и молчать на лекциях. Руководство вуза нам не верило, они считали, что мы преувеличиваем, — сообщила Инна, студентка четвертого курса.
Студенты уверяют, что и это еще не все:
- Она хвасталась тем, что на предыдущем месте работы могла бить своих учеников линейкой по рукам, и ей жаль, что она не может делать этого здесь. Буквально на прошлой неделе она начала обзывать первокурсников «тварями», хотя они только вышли на учёбу. 10 марта наша группа написала коллективное заявление ректору с просьбой отстранить преподавателя, на прошлой неделе провели открытый урок с преподавателем и замдиректора института. Сегодня мы узнали, что после очередного собрания руководства вуза проректор принял решение не увольнять её, — рассказала КП-Новосибирск студентка Инна*.
Сама педагог отказалась от комментариев:
- Это клевета! Сейчас я не готова отвечать на вопросы, мне надо обдумать свою позицию, — сообщила КП-Новосибирск преподаватель.
Студенты боятся, что преподаватель будет мстить группе.
- Жанна Эдуардовна грозилась разобраться лично с каждым, кто выступил против нее. Оценки за экзамен она ставила нам под контролем завкафедры, так как были случаи порчи зачеток. Мы написали обращение в мэрию, надеемся на проверку, — сообщила КП-Новосибирск студентка Инна*.
*Имена изменены
