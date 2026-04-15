Общество 15.04.2026 в 15:43

«Назвала первокурсников тварями»

В Новосибирске студенты пожаловались на преподавателя вуза, которая их оскорбляла
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
Фото: КП-Новосибирск
Скандал разгорелся в одном из вузов Новосибирска. Студенты четвертого курса написали письмо ректору с требованием отстранить нового преподавателя — Жанну Эдуардовну*.

- Она стала преподавать у нас в начале семестра. Изначально у нас не было негативного настроя по отношению к ней, но с первых занятий мы заметили странное поведение Жанны Эдуардовны*. К примеру, она странно реагировала на наши диалоги на переменах: мы обсуждали совсем другую тему, а она ни с того ни с сего заявила: «Почему вы считаете, что лучше меня, раз выглядите иначе», — рассказала КП-Новосибирск Инна*, студентка четвертого курса.

По словам студентов, Жанна Эдуардовна вела занятия у 6 групп.

- Дальше странностей становилось только больше: например, в аудитории тишина, она читает лекцию. И в какой-то момент она останавливается и говорит: «Почему вы меня оскорбляете? Почему вы считаете, что другие педагоги лучше?!». В ответ мы решили просто молчать. А недавно она заставила студентов, чья специальность была абсолютно другой, переписывать классификацию камней, — рассказала студентка третьего курса Зоя*.

По словам студентов, Жанна Эдуардовна* забывала поставить им зачеты на протяжении двух недель. После Нового года учащиеся стали жаловаться в деканат.

- Преподаватель перешла на личные оскорбления, она называла старосту нашей группы «козой» и ходила по коридору, говоря, что не поставит ей зачёт, хотя конфликтов у них не было. Другие студенты тоже жаловались, но предпочитали с ней не спорить и молчать на лекциях. Руководство вуза нам не верило, они считали, что мы преувеличиваем, — сообщила Инна, студентка четвертого курса.

Студенты уверяют, что и это еще не все:

- Она хвасталась тем, что на предыдущем месте работы могла бить своих учеников линейкой по рукам, и ей жаль, что она не может делать этого здесь. Буквально на прошлой неделе она начала обзывать первокурсников «тварями», хотя они только вышли на учёбу. 10 марта наша группа написала коллективное заявление ректору с просьбой отстранить преподавателя, на прошлой неделе провели открытый урок с преподавателем и замдиректора института. Сегодня мы узнали, что после очередного собрания руководства вуза проректор принял решение не увольнять её, — рассказала КП-Новосибирск студентка Инна*.

Сама педагог отказалась от комментариев:

- Это клевета! Сейчас я не готова отвечать на вопросы, мне надо обдумать свою позицию, — сообщила КП-Новосибирск преподаватель.

Студенты боятся, что преподаватель будет мстить группе.

- Жанна Эдуардовна грозилась разобраться лично с каждым, кто выступил против нее. Оценки за экзамен она ставила нам под контролем завкафедры, так как были случаи порчи зачеток. Мы написали обращение в мэрию, надеемся на проверку, — сообщила КП-Новосибирск студентка Инна*.

*Имена изменены

Все новости

В Улан-Удэ открылся дворец правосудия
15.04.2026 в 17:38
Готов ли ваш холодильник к здоровому сердцу?
15.04.2026 в 17:21
В Улан-Удэ отремонтируют 6 участков дорог
15.04.2026 в 17:11
В родительский день в Улан-Удэ усилят работу городского транспорта
15.04.2026 в 17:00
В Улан-Удэ четыре человека пострадали в лобовом ДТП
15.04.2026 в 16:33
В Улан-Удэ во время земляных работ нашли авиабомбы времен ВОВ
15.04.2026 в 16:25
В военном комиссариате Бурятии разъяснили суть круглогодичного призыва
15.04.2026 в 16:02
Над памятником «Сынам Бурятии» работает заслуженный художник Юрий Эрдынеев
15.04.2026 в 15:47
«Назвала первокурсников тварями»
15.04.2026 в 15:43
В агроклассах готовят будущих специалистов АПК Бурятии
15.04.2026 в 15:20
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ открылся дворец правосудия
В церемонии открытия принял участие председатель Хурала
15.04.2026 в 17:38
Готов ли ваш холодильник к здоровому сердцу?
Почему профилактика инфаркта начинается не в кабинете кардиолога, а на кухне
15.04.2026 в 17:21
В Улан-Удэ отремонтируют 6 участков дорог
Работы начнутся с наступлением тепла и завершатся осенью
15.04.2026 в 17:11
В родительский день в Улан-Удэ усилят работу городского транспорта
Жители смогут добраться до кладбищ на регулярных автобусных маршрутах
15.04.2026 в 17:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru