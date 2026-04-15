Происшествия 15.04.2026 в 16:33
В Улан-Удэ четыре человека пострадали в лобовом ДТП
Иномарки столкнулись на улице Мокрова
Текст: Карина Перова
Сегодня днем в Улан-Удэ произошло жуткое лобовое ДТП на улице Мокрова. Предварительно, 32-летний водитель автомобиля «Тойота Пробокс» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Хондой Аккорд».
Обе иномарки разбились в хлам. За медицинской помощью обратились четверо человек. Детей среди пострадавших нет. Медики уточняют степень тяжести полученных травм.
Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства аварии. Проводится проверка.