Происшествия 15.04.2026 в 16:33

В Улан-Удэ четыре человека пострадали в лобовом ДТП

Иномарки столкнулись на улице Мокрова
Текст: Карина Перова
Фото: ГАИ Бурятии

Сегодня днем в Улан-Удэ произошло жуткое лобовое ДТП на улице Мокрова. Предварительно, 32-летний водитель автомобиля «Тойота Пробокс» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Хондой Аккорд».

Обе иномарки разбились в хлам. За медицинской помощью обратились четверо человек. Детей среди пострадавших нет. Медики уточняют степень тяжести полученных травм.

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства аварии. Проводится проверка.

