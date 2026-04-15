В родительский день в Улан-Удэ усилят работу городского транспорта

В родительский день, 21 апреля, а также 18 и 19 апреля городской транспорт в Улан-Удэ будет работать в усиленном режиме. Жители смогут добраться до кладбищ на регулярных автобусных маршрутах. Дополнительные рейсы можно узнать по табличке «Кладбище» на лобовом стекле, сообщили в комитете по транспорту администрации города.

Кладбище «Южное» обслуживает маршрут № 26. В предстоящие выходные и 21 апреля автобус «Газель Сити» будет заменен на ПАЗ. Маршрут подключен к системе пересадочного тарифа.

Также в данном направлении будет организована работа дополнительного маршрута: Филармония – ул. Балтахинова – ул. Терешковой – ул. Боевая – 40-е кв. – кладбище «Южное.

18-19 апреля по дополнительному маршруту будут работать два автобуса ПАЗ, отправление каждый час с 9:00 до 16:00 с площади Советов, в обратном направлении с кладбища с 10:00 до 17:00.

– от ост. Филармония на пл. Советов в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

– с кладбища «Южное» в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Частным перевозчиком будет организовано отправление двух дополнительных микроавтобусов маршрута № 97К по укороченной схеме: ост. «ул. Пищевая» – кладбище «Южное», с 10:00 до 16:00 с интервалом 30 минут.

21 апреля по дополнительному маршруту будут работать пять автобусов ПАЗ, отправление каждые полчаса с 8:00 до 17:30 с площади Советов, в обратном направлении с кладбища с 09:00 до 18:30.

– от ост. Филармония на пл. Советов в 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30; 17:00, 17:30

– с кладбища «Южное» в 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:15, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Частным перевозчиком будет организован выход на линию дополнительных пяти микроавтобусов маршрута № 97К по укороченной схеме с железнодорожного переезда по ул. Пищевая с 10:00 до 17:30 с интервалом 15 минут.

Кроме того, 21 апреля будет организовано отправление одного дополнительного автобуса МУП «Городские маршруты» по маршруту № 26 с остановки «Мелькомбинат» до кладбища «Южное» с 9:15 с интервалом 1-1,5 час.

- с ост. Мелькомбинат, ул. Тулаева, в 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:45

- с кладбища «Южное» в 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 14:15, 15:15

Кладбище в микрорайоне Стеклозавод обслуживают регулярные маршруты № 17, 27, 100.

18-19 апреля дополнительно будут работать 2 автобуса ПАЗ по маршруту «пл. Советов – Элеватор – кладбище в мкр. Стеклозавод».

Отправление каждый час, начиная с 9:00 до 16:00 с площади Советов, в обратном направлении с кладбища с 10:00 до 17:00.

– от Филармонии через Элеватор по ул. Цивилева в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

– с кладбища в мкр. Стеклозавод в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

21 апреля выйдут четыре дополнительных автобуса ПАЗ, отправление каждые полчаса с 8:00 с площади Советов, в обратном направлении с кладбища с 09:00 до 18:30.

– от Филармонии через Элеватор по ул. Цивилева в 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

– с кладбища в мкр. Стеклозавод в 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Кроме того, 21 апреля частный перевозчик маршрута № 56 продлит путь следования маршрута с конечной по ул. Левченко – Воинская нефтебаза до кладбища в мкр. Стеклозавод. На данном направлении будут работать 15 микроавтобусов.

Для безопасности дорожного движения въезд на территорию кладбища для частного транспорта будет ограничен.

Кладбище «Загорск» обслуживает маршрут № 3А. В выходные дни по данному маршруту будут осуществлять движение три автобуса Волгабас.

Дополнительно 21 апреля путь следования маршрутов № 3, 21, 21А, 51 будет продлен до кладбища, конечная остановка будет перенесена на площадку вблизи кладбища в мкр. Загорск в районе ул. Магистральная.

Кладбище в мкр. Горького обслуживают маршруты № 1, 40, 70, 71, 80, путь следования которых проходит через остановку «Мемориал Память».

Для оперативного решения вопросов транспортного обслуживания работает телефон «горячей линии»: 45-45-53.



