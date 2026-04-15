Общество 15.04.2026 в 15:47
Над памятником «Сынам Бурятии» работает заслуженный художник Юрий Эрдынеев
Мемориал откроют в Волгограде в сентябре
Текст: Карина Перова
Ранее сообщалось, что на Мамаевом кургане в Волгограде появится памятник «Сынам Бурятии – защитникам Сталинграда в годы Великой Отечественной войны». Проект представили на гражданском форуме «Сила Бурятии: действовать вместе!».
Стало известно, что над монументом работает заслуженный художник республики Юрий Эрдынеев. В его образе соединены национальные мотивы, историческая память и символы преемственности поколений.
В основание мемориала заложат капсулы с освящённой землёй со всех районов республики. Открытие запланировано на 3 сентября.
Памятник станет данью памяти уроженцам республики, которые участвовали в Сталинградской битве.