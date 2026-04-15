Над памятником «Сынам Бурятии» работает заслуженный художник Юрий Эрдынеев

Ранее сообщалось, что на Мамаевом кургане в Волгограде появится памятник «Сынам Бурятии – защитникам Сталинграда в годы Великой Отечественной войны». Проект представили на гражданском форуме «Сила Бурятии: действовать вместе!».

Стало известно, что над монументом работает заслуженный художник республики Юрий Эрдынеев. В его образе соединены национальные мотивы, историческая память и символы преемственности поколений.

В основание мемориала заложат капсулы с освящённой землёй со всех районов республики. Открытие запланировано на 3 сентября.

Памятник станет данью памяти уроженцам республики, которые участвовали в Сталинградской битве.