В военном комиссариате Бурятии разъяснили суть круглогодичного призыва

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», с 1 января 2026 года призыв граждан на военную службу проводится в течение всего календарного года – с 1 января по 31 декабря.Тут я сразу поясню, что призыв – это не только отправки, а целый комплекс мероприятий, таких как: медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии.Указанное новшество позволило равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и значительно повысить качество призыва граждан на военную службу.С учётом осуществления призыва в течение календарного года, соответствующие изменения внесены и в Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе».Граждане, подлежащие призыву, будут вызываться на соответствующие мероприятия в течение всего календарного года.При этом в соответствии с принятыми изменениями дата явки по повестке военного комиссариата не может превышать 30 дней с даты её размещения в реестре направленных (врученных) повесток, что в должной мере исключает возможные негативные последствия для гражданина. Призывники к месту прохождения военной службы, как и ранее будут отправляться два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.Одно из важных изменений заключается в том, что теперь решениео призыве на военную службу действительно на всей территории Российской Федерации в течение одного года со дня его принятия.Разъясню: теперь гражданину, призванному на военную службу и не отправленному к месту ее прохождения, в период следующего периода отправок проходить медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор не требуется, и в случае переезда такого гражданина, принимать новое решение о его призыве тоже не придется.С учётом проведения комплекса мероприятий по формированию воинских команд призывники со сборного пункта субъектов Российской Федерации начнут убывать к местам прохождения военной службы уже с 10 апреля.Отдельно хочу подчеркнуть, что срок военной службы остается неизменным – один год, и для участия в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут. Те же, чей срок военной службы по призыву истекает этой весной, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.На сборных пунктах призывники обеспечиваются всеми видами довольствия. Кроме того, новобранцы, направляемые на военную службу в Вооруженные Силы, получают банковские и персональные электронные карты.Мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу с осени 2025 года проводятся с применением Реестра воинского учета, что позволило оптимизировать работу военных комиссариатов.Повестки, сформированные таким образом, направлялись гражданам в электронном виде путем размещения в общедоступном реестре направленных (врученных) повесток, а уведомления о их размещении направлялись в личные кабинеты на портале Госуслуг.В то же время применение ограничительных мер в отношении граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, обеспечило их явку на заседания призывных комиссий. С информацией о применении ограничительных мер, граждане могли ознакомиться на портале Госуслуг.В настоящее время подготовка граждан, подлежащих призыву на военную службу, в образовательных организациях ДОСААФ осуществляется в основном по специальностям водительского профиля.В настоящее время успешно функционируют 17 научных рот, 8 из которых – в технополисе «ЭРА». Всего в этих подразделениях с момента их создания прошли военную службу по призыву около 7 тысяч человек, из которых после ее прохождения более 400 военнослужащих назначены на должности научных сотрудников с присвоением первого офицерского звания «лейтенант».Осенью 2025 года на комплектование этих подразделений было направлено из ВУЗов Республики Бурятия 3 выпускника.Отбор наиболее талантливых выпускников проходил персонально в вузах и военных комиссариатах из числа граждан, годных к военной службе и имеющих высшее образование по профилю, соответствующему направлению научных исследований, проводимых в интересах Минобороны России.Теперь к спортивным ротам. В настоящее время успешно функционируют 6 спортивных рот.Главное требование для службы в такой роте – это быть кандидатомв сборную команду России по олимпийскому виду спорта и быть включенным Министерством спорта Российской Федерации в списке, которые направляются в Минобороны России.Молодые специалисты, работающие по наиболее востребованным и остродефицитным специальностям на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, в интересах которых созданы научно-производственные подразделения, в которых они проходят военную службу без отрыва от производства.Хочу подчеркнуть, что подавляющее большинство военнослужащих научно-производственных подразделений после увольнения с военной службы продолжают трудовую деятельность на предприятиях ОПК. Таким образом, мы сохраняем кадровый потенциал этих предприятий.С требованиями руководящих документов, контактными телефонами и критериями отбора во все перечисленные подразделения подробно можно ознакомиться на официальном сайте Минобороны России.На протяжении последних пяти лет военный комиссариат Республики Бурятия среди военных комиссариатов Восточного военного округа по вопросам учетно-призывной работы, по итогам призыва занимает лидирующие места. Выражаю уверенность, что весна 2026 года не станет исключением.В этом году Республика Бурятия приняла участие в конкурсе среди субъектов Российской Федерации на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу по итогам 2025 года, ждем итоговых результатов.Военный комиссариат совместно с правительством Республики Бурятия, во взаимодействие с исполнительными органами, органами местного самоуправления успешно решит задачи по военно-патриотическому воспитанию молодежи, подготовки граждан к военной службе, организации и проведения призыва на военную службу.Военный комиссар Республики БурятияАлександр Юрьевич Трубников