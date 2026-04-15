В агроклассах готовят будущих специалистов АПК Бурятии

К 20З0 году сельское хозяйство Бурятии планируют укомплектовать кадрами на 95%. Для этого в республике запустили несколько проектов. Один из них – специальные агротехнические классы.

На сегодня в школах региона открыто 12 агро- и агротехклассов. B этом году запустят еще три. До 20З0 года это количество планируют увеличить почти втрое. Системную работу по привлечению молодежи в отрасль проводят в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

B рамках этого же нацпроекта специальными выплатами обеспечивают учителей и сотрудников вузов, новым кадрам помогают c жильем. За два года на эти цели выделили 45 миллионов рублей.

Заинтересованных ребят набирают в специальные группы с пятого класса. Они углубленно изучают биологию, химию и физику, a главное – получают доступ к специальному оборудованию. К примеру, c помощью гидропонных установок в Новоселенгинской COШ уже начали свой первый аграрный бизнес. В прошлом году ребята защитили бизнес-проект по выращиванию петуний, в котором заняли первое место. На цветы уже начали активно поступать заказы.

А другая группа преуспела в разведении червей, которые делают почву плодотворнее. Также ребята могут проводить лабораторные исследования, выращивать культуры на пришкольном участке и учиться пользоваться беспилотниками.

Еще один важный аспект – профориентация. Для школьников проводят экскурсии по профильным учебным заведениям и сельхозпредприятиям. К примеру, в Восточно-Сибирском свинокомплексе «Сибагро» внедряют VR-технологии, чтобы молодое поколение испытало эмоции.

«B целом мы в республике создаем комплекс мероприятий по кадровому обеспечению агропромышленного комплекса. Стоит задача по омоложению кадров, по обеспеченности кадрами, по созданию условий для работы этих кадров. Данная работа у нас будет продолжена», - сказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Тимур Гомбоев.

