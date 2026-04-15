В Улан-Удэ во время земляных работ нашли авиабомбы времен ВОВ

Вчера вечером в Железнодорожном районе Улан-Удэ во время земляных работ обнаружили два подозрительных предмета, похожие на боевые снаряды. На место вызвали сотрудников группы разминирования ОМОН Росгвардии по Бурятии.

Специалисты-взрывотехники установили: предварительно, находки являются фугасными авиабомбами ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны, со следами сильной коррозии. Авиабомбы, содержащие взрывчатое вещество, передали для дальнейшей утилизации.

«В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка», - отметили в Росгвардии по Бурятии.

Жителям напоминают о мерах предосторожности при обнаружении взрывоопасных предметов или внешне схожих с ним – нельзя к ним прикасаться или оказывать любое физическое воздействие. Запрещается перемещать подозрительный предмет, заливать жидкостями, засыпать грунтом или чем-то накрывать, а также нельзя пытаться самостоятельно обезвреживать находку.