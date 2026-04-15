Общество 15.04.2026 в 16:25

В Улан-Удэ во время земляных работ нашли авиабомбы времен ВОВ

Снаряды обследовали взрывотехники Росгвардии
Текст: Карина Перова
Фото: Росгвардия по Бурятии

Вчера вечером в Железнодорожном районе Улан-Удэ во время земляных работ обнаружили два подозрительных предмета, похожие на боевые снаряды. На место вызвали сотрудников группы разминирования ОМОН Росгвардии по Бурятии.

Специалисты-взрывотехники установили: предварительно, находки являются фугасными авиабомбами ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны, со следами сильной коррозии. Авиабомбы, содержащие взрывчатое вещество, передали для дальнейшей утилизации.

«В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка», - отметили в Росгвардии по Бурятии.

Жителям напоминают о мерах предосторожности при обнаружении взрывоопасных предметов или внешне схожих с ним – нельзя к ним прикасаться или оказывать любое физическое воздействие. Запрещается перемещать подозрительный предмет, заливать жидкостями, засыпать грунтом или чем-то накрывать, а также нельзя пытаться самостоятельно обезвреживать находку.

 

Все новости

В Улан-Удэ открылся дворец правосудия
15.04.2026 в 17:38
Готов ли ваш холодильник к здоровому сердцу?
15.04.2026 в 17:21
В Улан-Удэ отремонтируют 6 участков дорог
15.04.2026 в 17:11
В родительский день в Улан-Удэ усилят работу городского транспорта
15.04.2026 в 17:00
В Улан-Удэ четыре человека пострадали в лобовом ДТП
15.04.2026 в 16:33
В Улан-Удэ во время земляных работ нашли авиабомбы времен ВОВ
15.04.2026 в 16:25
В военном комиссариате Бурятии разъяснили суть круглогодичного призыва
15.04.2026 в 16:02
Над памятником «Сынам Бурятии» работает заслуженный художник Юрий Эрдынеев
15.04.2026 в 15:47
«Назвала первокурсников тварями»
15.04.2026 в 15:43
В агроклассах готовят будущих специалистов АПК Бурятии
15.04.2026 в 15:20
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ открылся дворец правосудия
В церемонии открытия принял участие председатель Хурала
15.04.2026 в 17:38
Готов ли ваш холодильник к здоровому сердцу?
Почему профилактика инфаркта начинается не в кабинете кардиолога, а на кухне
15.04.2026 в 17:21
В Улан-Удэ отремонтируют 6 участков дорог
Работы начнутся с наступлением тепла и завершатся осенью
15.04.2026 в 17:11
В родительский день в Улан-Удэ усилят работу городского транспорта
Жители смогут добраться до кладбищ на регулярных автобусных маршрутах
15.04.2026 в 17:00
Следующая новость
