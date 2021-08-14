Уровень Селенги продолжает расти

За минувшие сутки вода в реке поднялась на семь сантиметров



Как сообщили в администрации города, на 8 утра 14 августа вода уровень воды в Селенге поднялся на семь сантиметров и составил 243 сантиметра. При этом, уровень Уды относительно стабилен: минус 1 сантиметр за сутки, всего – 139 сантиметров.



При уровне воды 230 см в реке Селенга города Улан-Удэ вода выходит на пойму и начинается подтопление низменных участков. Критическая отметка в реке Селенга считается 330 см, когда может произойти затопление домов на прибрежной территории.



«Просим всех жителей быть бдительными, подготовиться к возможной эвакуации, собрать документы, ценные вещи, позаботиться о домашних животных. Бурятский Гидрометцентр даёт данные по уровню воды каждые четыре часа на своём официальном сайте», - обратились власти Улан-Удэ к горожанам.



Фото: «Номер один»



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