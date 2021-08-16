В Бурятии нашли скелет подростка из бронзового века

Это самое раннее погребение в Юго-Восточном Саяне
Археологи Иркутского национального исследовательского технического университета провели раскопки в Окинском районе Бурятии. Они обнаружили свыше 30 ритуальных сооружений и древнейшее в Юго-Восточном Саяне погребение человека позднего бронзового века, сообщает пресс-служба вуза.
Археологи разбили лагерь на левом берегу Оки в местности Номто-Гол. Во время раскопок на могильнике Шарза-3 они обнаружили необычное захоронение. Погребённый лежал не в традиционной могильной яме, а на поверхности земли под каменным курганом, окружённым кольцевой выкладкой. Рядом с грудью покойного нашли красный и жёлтый камни. Археологи считают, что эти находки имеют некий сакральный смысл.
«Интересно, что скелет обращён головой на юго-восток. Погребальный обряд отличается от известных к настоящему времени в Прибайкалье. Мы можем утверждать, что это самое раннее погребение в Юго-Восточном Саяне, датированное периодом бронзового века. Аналогичные захоронения, но с ориентировкой тела на северо-запад, археологи находили на севере Хубсугула в Монголии. Вероятно, в древности существовали культурные контакты между жителями Горной Оки и Прихубсугулья», - комментирует результаты раскопок ученые.
Кости плохо сохранились, поэтому узнать пол скелета человека сложно. Известно только, что это был подросток. Образцы останков археологи передали канадскому ученому Анжею Веберу, который сделает радиоуглеродный анализ в лаборатории Оксфордского университета. Это позволит определить возраст находки.
Фото: ИНИТУ
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