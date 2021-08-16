В Бурятии нашли скелет подростка из бронзового века

Это самое раннее погребение в Юго-Восточном Саяне





Археологи Иркутского национального исследовательского технического университета провели раскопки в Окинском районе Бурятии. Они обнаружили свыше 30 ритуальных сооружений и древнейшее в Юго-Восточном Саяне погребение человека позднего бронзового века, сообщает пресс-служба вуза.

Археологи разбили лагерь на левом берегу Оки в местности Номто-Гол. Во время раскопок на могильнике Шарза-3 они обнаружили необычное захоронение. Погребённый лежал не в традиционной могильной яме, а на поверхности земли под каменным курганом, окружённым кольцевой выкладкой. Рядом с грудью покойного нашли красный и жёлтый камни. Археологи считают, что эти находки имеют некий сакральный смысл.«Интересно, что скелет обращён головой на юго-восток. Погребальный обряд отличается от известных к настоящему времени в Прибайкалье. Мы можем утверждать, что это самое раннее погребение в Юго-Восточном Саяне, датированное периодом бронзового века. Аналогичные захоронения, но с ориентировкой тела на северо-запад, археологи находили на севере Хубсугула в Монголии. Вероятно, в древности существовали культурные контакты между жителями Горной Оки и Прихубсугулья», - комментирует результаты раскопок ученые.Кости плохо сохранились, поэтому узнать пол скелета человека сложно. Известно только, что это был подросток. Образцы останков археологи передали канадскому ученому Анжею Веберу, который сделает радиоуглеродный анализ в лаборатории Оксфордского университета. Это позволит определить возраст находки.Фото: ИНИТУ