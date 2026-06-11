В Бурятии на Байкале запечатлели дрейфующих на льду нерп

В Бурятии на северной стороне озера Байкал запечатлели лёд и дрейфующих на нём нерп.

Тюленей заметили по пути во Фролихинский заказник. Они отдыхают на плавающих льдинах и с наслаждением ловят первые тёплые лучи солнца.

Кадрами поделился государственный инспектор Максим Жуков.