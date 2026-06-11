На Байкале бакланы не смогли снизить численность омуля

Ученые ВНИРО отмечают, что в 2025 году биомасса омуля увеличилась на 30% по сравнению с 2024-м. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, исследования они проводили 2 года на арендованном судне. Запас омуля, по оценке ВНИРО, составляет 11 тысяч тонн – такая величина отмечена впервые за последние 15 лет.

Численность байкальского омуля увеличилась во всех его основных местах пребывания в юго-восточной части озера. Как сообщается в Telegram-канале Иркутского филиала Сибирского отделения РАН, ученые в июне 2026 года пришли к такому выводу по итогу недавней экспедиции на Селенгинское мелководье.

Таким образом, численность байкальского омуля увеличивается, несмотря на распространение баклана.