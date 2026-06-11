Общество 11.06.2026 в 09:48

В Бурятии двое мужчин спасли соседей из горящего дома

Также сельчане эвакуировали пожилую женщину, которая не могла ходить
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Текст: Карина Перова
В Бурятии двое мужчин спасли соседей из горящего дома
Фото: архив «Номер один»

В селе Тарбагатай Тарбагатайского района Бурятии двое мужчин спасли соседей из горящего дома. Пожар, едва не закончившийся трагедией, произошел 20 мая около пяти часов утра, рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Огонь быстро охватил крышу двухквартирного деревянного дома. Первым возгорание обнаружил сосед из дома напротив – Сергей Верхоглядов. Сельчанин проснулся от странного шума: на улице раздавался характерный громкий треск лопающегося шифера.

Мужчина понял, что внутри находится семья, которая, крепко спит и не подозревает об опасности. Поэтому он бросился к горящему дому: начал стучать в окна и стены, но ответа не последовало. Не раздумывая, Сергей разбил окно и влез в квартиру.

В этот момент на помощь подоспел еще один неравнодушный сосед – Василий Иванов. Вместе мужчины начали эвакуацию людей через разбитое окно.

«Из задымленного помещения они помогли выбраться всей семье, но самым сложным было эвакуировать пожилую женщину, которая из-за состояния здоровья не могла ходить. Благодаря решительности, смелости и быстрой реакции Сергея Верхоглядова и Василия Иванова на пожаре никто не пострадал», - отметили в агентстве.

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пожар тарбагатай спасение

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