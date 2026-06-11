В Улан-Удэ на Борсоева столкнулись «Сузуки» и «Кавасаки»

Накануне вечером на улице Борсоева в Улан-Удэ столкнулись автомобиль «Сузуки» и мотоцикл «Кавасаки».

Обоим водителям понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшей аварии.