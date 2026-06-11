Три жителя Бурятии получили награду из рук полпреда президента в ДФО

В рамках рабочей поездки в республику Бурятия заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручил статуэтки VIII общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока» сразу трем призерам.«Цель Премии “Звезда Дальнего Востока” – признание и поддержка активных людей, которые помогают развивать дальневосточные регионы: создают новые инвестиционные проекты, запускают производства, реализуют инициативы, направленные на улучшение жизни людей. Отдельно мы выделяем тех, кто помогает в проведении специальной военной операции и вносит вклад в нашу общую Победу», – сказал Юрий Трутнев.В номинации «Вузы для СВО» отмечены волонтерский проект #МЫВМЕСТЕ и Патриотический клуб «Поколение победителей» Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова (БГСХА). Академия с первых дней специальной военной операции оказывает помощь военнослужащим в сотрудничестве с государственными, общественными, молодежными и волонтерскими организациями.Вуз направляет в зону проведения СВО автомототехнику, средства связи и навигации, оборудование для энергоснабжения, квадрокоптеры, принтеры для изготовления деталей, инструменты и многое другое. БГСХА не только закупает необходимое для СВО, но и изготавливает продукцию собственными силами. На базе академии налажено производство мясного продукта «Борсо» по традиционной рецептуре, который вместе с фирменными напитками и консервами отправляются военнослужащим, как дополнение к питанию и привет с родной земли. Здесь, дома, студенты патриотического клуба и волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ помогают в быту семьям военнослужащих. Факультеты и колледж проводят ярмарки, вырученные средства от которых направляются на нужды СВО. Творческие коллективы принимают участие в благотворительных концертах, выезжают в военные госпитали с номерами.БГСХА в 2023 и 2024 годах уже становилась победителем премии «Звезда Дальнего Востока» в номинации «Вузы для СВО». В 2025 году, став лауреатом премии, академия подтвердила статус вуза, для которого патриотизм – это не слова, а конкретные дела.«Эта награда – общая заслуга студентов, преподавателей и сотрудников академии. Поддержка участников СВО является для нас системной работой. С 2022 по 2026 годы мы направили на фронт помощь на сумму более 10 млн рублей: от квадрокоптеров и автомототехники до продуктов собственного производства. Наша задача – не только помощь фронту, но воспитание молодых людей в духе патриотизма, любви к Родине. Считаю, работа клуба «Поколение победителей» и волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ полностью отвечают этим задачам», – отметил ректор БГСХА Бэликто Цыбиков.Призером номинации «Гектар Победы» стал проект по созданию в Заиграевском районе Бурятии этнотуристического комплекса «Степной кочевник». В комплексе воссоздана живая среда кочевой культуры. Через интерактивные обряды, кулинарные мастер-классы и национальные игры гости знакомятся с многовековыми традициями степняков. Сохранению культуры разных народов способствует проводимый на территории этнокомплекса фестиваль «Голос кочевников», направленный на развитие туризма и укрепление национальной идентичности народов Бурятии.«Этнокомплекс работает с 2009 года и знакомит гостей и туристов Бурятии с традициями и бытом бурятского народа. Участие в программе «Дальневосточный гектар» позволило расширить не только территорию, но и масштаб мероприятий – в том числе и для международного фестиваля «Голос кочевников». Наша задача – дать людям возможность прикоснуться к культуре степи и отдохнуть с удобством», – поделилась Светлана Цыбикдоржиева.В номинации «Красная строка» поощрена специальный корреспондент федерального информационного агентства ТАСС в Республике Бурятия Эльвира Балганова. Журналистка работает в ТАСС более десяти лет и является одним из наиболее авторитетных и профессиональных журналистов региональной сети агентства на Дальнем Востоке. За годы работы ею подготовлено свыше 9,5 тысячи информационных материалов, посвященных социально-экономическому развитию Республики Бурятия и Дальневосточного федерального округа.«Большая честь быть отмеченной столь высокой наградой. Вести летопись активно развивающейся Бурятии, быть свидетелем больших позитивных перемен на Дальнем Востоке, узнавать о них из первых уст – увлекательное и всегда вдохновляющее дело. Занимаясь им, ни на минуту не остаешься равнодушным, болеешь за малую Родину, желаешь ей процветания и движения только вперед», – считает Эльвира Балганова.«Победа наших земляков в премии «Звезда Дальнего Востока» – это яркое доказательство сплоченности нашего общества и эффективной работы всей республики. Особенно значимо, что среди лауреатов – те, кто своим волонтерским трудом и помощью фронту демонстрирует настоящую поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. Каждый награжденный – это человек с активной гражданской позицией, чья инициатива укрепляет регион и вносит реальный вклад в его развитие. Такие люди заслуживают самой высокой федеральной оценки, ведь именно из их дел складывается будущее Бурятии, Дальнего Востока и всей страны», – подчеркнул Глава Бурятии Алексей Цыденов.Всем трем обладателям премии вручены дипломы и статуэтки, женщинам – букеты цветов. Завершилась церемония коллективным фотографированием.Фото: "Номер один"