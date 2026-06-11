Общество 11.06.2026 в 09:32

Roblox разблокировали в России

Одна из самых популярных видеоигр вновь стала доступна пользователям
A- A+
Текст: Иван Иванов
Roblox разблокировали в России
Фото: архив «Номер один»

Минцифры РФ сообщило о снятии с 10 июня ограничений доступа к популярной среди детей игровой платформе Roblox, сообщает «Интерфакс».

«Компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис снова доступен на всей территории России», - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ранее Минцифры провело консультации с владельцами площадки по вопросу защиты несовершеннолетних. Корпорация реализовала меры для защиты детей, включая ограничение доступа к играм по возрастным группам, и обязалась бороться с нежелательным контентом. Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений после получения гарантий от руководства Roblox. Платформа была заблокирована 3 декабря 2025 года.

В конце декабря 2025 года Roblox обратился в Роскомнадзор, выразив готовность привести свою работу в соответствие с законодательством РФ. Roblox, запущенная в 2006 году в США, является игровой онлайн-платформой и системой создания игр. В 2025 году её глобальная ежедневная активная аудитория составляла более 150 млн пользователей.

Теги
Roblox игра

Все новости

В Бурятии двое мужчин спасли соседей из горящего дома
11.06.2026 в 09:48
Roblox разблокировали в России
11.06.2026 в 09:32
Мэр Улан-Удэ передал ключи от 9 новых автобусов
11.06.2026 в 09:29
На Байкале бакланы не смогли снизить численность омуля
11.06.2026 в 09:26
В Бурятии на Байкале запечатлели дрейфующих на льду нерп
11.06.2026 в 09:18
В Улан-Удэ на Борсоева столкнулись «Сузуки» и «Кавасаки»
11.06.2026 в 09:10
Три жителя Бурятии получили награду из рук полпреда президента в ДФО
11.06.2026 в 09:02
Проверяем товар в приложении «Честный знак»
11.06.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 11 июня 2026 года
11.06.2026 в 06:02
Зурхай на четверг, 11 июня
11.06.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 июня

Читайте также
В Бурятии двое мужчин спасли соседей из горящего дома
Также сельчане эвакуировали пожилую женщину, которая не могла ходить
11.06.2026 в 09:48
Мэр Улан-Удэ передал ключи от 9 новых автобусов
Городской автобусный парк пополнился 9 новыми «Волгабасами»
11.06.2026 в 09:29
На Байкале бакланы не смогли снизить численность омуля
Учёные полагают, что меры по сохранению омуля популяции дают результаты
11.06.2026 в 09:26
В Бурятии на Байкале запечатлели дрейфующих на льду нерп
Тюлени ловят первые тёплые лучи солнца
11.06.2026 в 09:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru