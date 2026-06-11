Roblox разблокировали в России

Минцифры РФ сообщило о снятии с 10 июня ограничений доступа к популярной среди детей игровой платформе Roblox, сообщает «Интерфакс».

«Компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис снова доступен на всей территории России», - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ранее Минцифры провело консультации с владельцами площадки по вопросу защиты несовершеннолетних. Корпорация реализовала меры для защиты детей, включая ограничение доступа к играм по возрастным группам, и обязалась бороться с нежелательным контентом. Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений после получения гарантий от руководства Roblox. Платформа была заблокирована 3 декабря 2025 года.

В конце декабря 2025 года Roblox обратился в Роскомнадзор, выразив готовность привести свою работу в соответствие с законодательством РФ. Roblox, запущенная в 2006 году в США, является игровой онлайн-платформой и системой создания игр. В 2025 году её глобальная ежедневная активная аудитория составляла более 150 млн пользователей.