Мэр Улан-Удэ передал ключи от 9 новых автобусов

Городской автобусный парк пополнился девятью новыми «Волгабасами». Маршруты уже определены и выйдут они на самые востребованные направления. Это мкр. Восточный, Загорск, Левый берег, Аэропорт, Забайкальский и другие отдаленные микрорайоны города. У новых автобусов есть ряд преимуществ.

Просторный салон позволяет перевозить значительно больше пассажиров за один рейс. В них 28 посадочных мест. За раз они могут перевезти 111 человек. В салонах установлены современные кондиционеры как для водителя, так и для пассажиров. Есть USB розетки для мобильных устройств. Для удобства предусмотрены электронные табло с информацией о маршруте. Низкий уровень пола и накопительная площадка в центре салона делают посадку и высадку быстрой. А главное – это полностью подготовленная площадка для безопасной перевозки маломобильных граждан и родителей с колясками.

- Постоянное развитие общественного транспорта в городе было бы невозможно без содействия полпреда Президента России в ДФО Юрия Трутнева и главы Бурятии Алексея Цыденова. Уже в процессе закупка еще 28 автобусов среднего класса. Их планируют доставить в Улан-Удэ к осени этого года. Делаем все возможное для комфортного и безопасного передвижения наших горожан., - сообщили в мэрии города.

Фото: мэрия города