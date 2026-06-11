Общество 11.06.2026 в 09:57

За незаконный найм в Бурятии оштрафовали предпринимателя на 250 тысяч

Он принял на работу иностранку
A- A+
Текст: Елена Кокорина
За незаконный найм в Бурятии оштрафовали предпринимателя на 250 тысяч

В Бурятии судебные приставы оштрафовали предпринимателя из Волгоградской области за незаконное привлечение к работе иностранки. Арест счетов и недвижимости помог взыскать с него 250 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что предприниматель, осуществляющий деятельность в Волгоградской области, незаконно привлёк к работе в качестве менеджера торгового зала женщину, прибывшую из соседнего государства. За правонарушение, квалифицируемое по ч. 2 ст. 18.15 КоАП РФ, суд назначил наказание в виде крупного административного штрафа.

- Поскольку должник не исполнил обязательство в добровольном порядке, были применены меры принудительного взыскания. В ходе проверки имущественного положения было установлено, что за гражданином числятся три квартиры и одно машино-место. В отношении этой недвижимости было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия, а банковские счета арестованы. Комплекс принятых мер позволил погасить задолженность перед государством в полном объёме, - рассказали в Службе судебных приставов.

Фото: нейросеть

Теги
штрафы

Все новости

В Улан-Удэ двоих детей с тяжелыми травмами доставили в ДРКБ
11.06.2026 в 11:18
На севере Бурятии реконструкция очистных отстает на 238 дней
11.06.2026 в 10:47
В Бурятии семейную пару будут судить за участие в наркосиндикате
11.06.2026 в 10:35
Главный следователь Бурятии стал генерал-майором юстиции
11.06.2026 в 10:13
За незаконный найм в Бурятии оштрафовали предпринимателя на 250 тысяч
11.06.2026 в 09:57
В Улан-Удэ возле ТД «Юбилейный» запустили фонтан
11.06.2026 в 09:56
В Бурятии двое мужчин спасли соседей из горящего дома
11.06.2026 в 09:48
Roblox разблокировали в России
11.06.2026 в 09:32
Мэр Улан-Удэ передал ключи от 9 новых автобусов
11.06.2026 в 09:29
На Байкале бакланы не смогли снизить численность омуля
11.06.2026 в 09:26
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 июня

Читайте также
На севере Бурятии реконструкция очистных отстает на 238 дней
На объекте не хватает рабочих рук, техники и материалов
11.06.2026 в 10:47
В Бурятии семейную пару будут судить за участие в наркосиндикате
Запрещенку они распространяли в двух районах республики
11.06.2026 в 10:35
Главный следователь Бурятии стал генерал-майором юстиции
Награждение состоялось в Москве
11.06.2026 в 10:13
В Улан-Удэ возле ТД «Юбилейный» запустили фонтан
Его привели в порядок к юбилею города
11.06.2026 в 09:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru