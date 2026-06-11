За незаконный найм в Бурятии оштрафовали предпринимателя на 250 тысяч

В Бурятии судебные приставы оштрафовали предпринимателя из Волгоградской области за незаконное привлечение к работе иностранки. Арест счетов и недвижимости помог взыскать с него 250 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что предприниматель, осуществляющий деятельность в Волгоградской области, незаконно привлёк к работе в качестве менеджера торгового зала женщину, прибывшую из соседнего государства. За правонарушение, квалифицируемое по ч. 2 ст. 18.15 КоАП РФ, суд назначил наказание в виде крупного административного штрафа.

- Поскольку должник не исполнил обязательство в добровольном порядке, были применены меры принудительного взыскания. В ходе проверки имущественного положения было установлено, что за гражданином числятся три квартиры и одно машино-место. В отношении этой недвижимости было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия, а банковские счета арестованы. Комплекс принятых мер позволил погасить задолженность перед государством в полном объёме, - рассказали в Службе судебных приставов.

Фото: нейросеть