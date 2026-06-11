Проверяем товар в приложении «Честный знак»

«В соцсетях пишут про приложение «Честный знак», говорят, можно проверить любой товар до покупки. Как оно работает и действительно ли помогает отличить подделку?» Ирина, Хоринск

«Честный знак» — государственная система цифровой маркировки товаров. На каждом легальном товаре есть уникальный код Data Matrix (похож на QR-код). Подделать его практически невозможно.

Приложение бесплатное, скачать можно в любом магазине приложений. Для работы достаточно открыть его и навести камеру на код — не нужно нажимать кнопку, просто держите телефон в 10–20 см от упаковки.

После сканирования вы увидите карточку товара: наименование, производителя, состав, срок годности, сертификаты. Для лекарств — инструкцию.

Цвет статуса многое говорит. Зелёный — товар легален, всё в порядке. Красный или жёлтый — возможен контрафакт, подделка или брак. «Товар уже продан» — почти наверняка подделка с копией кода.

Если заметили нарушение, нажмите «Сообщить о нарушении» в карточке товара, укажите адрес магазина, приложите фото чека. Жалоба уйдёт в Роспотребнадзор.