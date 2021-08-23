У-УАЗ представляет на «Армии-2021» вертолет для спецназа

Ми-171Ш Storm прилетел на выставку своим ходом из Улан-Удэ



Модернизированный военно-транспортный вертолет Ми-171Ш Storm прибыл своим ходом с Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России» (Ростех) на международный военно-технический форум «Армия-2021». Полет в 5 тысяч километров занял пять дней, сообщили в пресс-службе предприятия.



«Многофункциональный вертолет обеспечения действий спецподразделений стал прорывным продуктом в линейке Улан-Удэнского авиационного завода. Он воплощает в себе целый ряд решений, значительно повышающих его боевую эффективность и живучесть, – говорит управляющий директор У-УАЗ Алексей Козлов. – Свои предложения по совершенствованию машины дали члены экипажа, представители технического персонала, командиры десантных групп. Основной задачей стало обеспечение безопасности всех участников операции».



Вертолет Ми-171Ш Storm специально разработан для выполнения задач по борьбе с терроризмом силами специального назначения. Вертолет оснащен «высотными» двигателями увеличенной мощности, новой несущей системой с применением композитных лопастей несущего винта усовершенствованного профиля и Х-образного рулевого винта, интегрированным пилотажно-навигационным комплексом, а главное – усовершенствованным составом вооружения и системами защиты.



Повышение безопасности экипажа и десанта стало одной из ключевых целей модернизации. Поэтому Ми-171Ш Storm получил улучшенную бронезащиту фюзеляжа, которая гарантирует выполнение задач даже в условиях огневого противодействия. Повышенная боевая живучесть и защищенность обеспечивается, в частности, бортовым комплексом обороны. Бортовой комплекс обороны (БКО) позволяет обнаруживать пуски зенитных ракет и ставить помехи ракетам переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Новинка может обнаруживать пуски ракет с инфракрасными и тепловыми головками самонаведения и сбивать их с курса помехами и ложными целями. Также БКО может засекать вражеские радары, определять направление, откуда они облучают вертолёт, тип РЛС и режим их работы.



Инновационной функцией в бортовом комплексе обороны является возможность мгновенно выставлять аэрозольные дымовые завесы для прикрытия погрузки и выгрузки десанта, которые защищают, в том числе, и от обнаружения тепловизионными приборами.



Комбинированная титановая и арамидная бронезащита и другие конструктивные меры также повышают боевую живучесть вертолета и его защиту. Броней защищены не только экипаж и наиболее важные агрегаты вертолёта, но и десант в грузовой кабине. Для защиты личного состава пол грузовой кабины полностью закрыт съемной облегченной кевларовой броней. Такая же броня установлена вдоль левого и правого борта до уровня иллюминаторов. Для повышения выживаемости личного состава в случае «жесткой посадки» вертолета предусмотрена установка энергопоглощающих десантных сидений. Благодаря двум сдвижным дверям и дополнительным люкам значительно расширены возможности Ми-171Ш Storm в части высадки десантов.



На снижение заметности военной техники направлена разработанная специализированная пиксельная окраска вертолета – четырехцветный «цифровой» камуфляж.

Ассортимент применяемых авиационных средств поражения расширен за счет установки крупнокалиберных пулеметов «Корд» (калибр 12,7 мм). Машины оснастят современной обзорной оптико-электронной станцией с теле- и тепловизионным каналами и лазерным дальномером. Наряду со стрелково-пушечным вооружением, неуправляемыми ракетами и бомбами различного калибра вертолёт оснащён также комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой, что позволяет вести борьбу с воздушными и наземными целями, уничтожать огневые точки и бронетехнику противника.



Фото: У-УАЗ





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