ЗГРП помогло детскому борцовскому клубу в Улан-Удэ купить форму

Предприятие является спонсором Федерации вольной Бурятии с 2019 года, вложив в развитие этого вида спорта в республике более 29 млн рублей



АО «Забайкальское горнорудное предприятие» помогло детскому борцовскому клубу «Зугалай» из Улан-Удэ купить форму. Как рассказал корреспонденту



Клуб «Зугалай» был основан два года назад, его учредителем стал Владимир Жалсараев, сам спортсмен, мастер спорта СССР. Долгое время он занимался строительством, построил, по его словам, множество жилых домов и детских садов в Улан-Удэ, Забайкальском крае. «Потом понял, что, раз уж у меня есть такая возможность, мой долг – помогать развитию спорта в республике, помогать талантливым детям найти себя в спорте, и открыл клуб», - рассказал Жалсараев.



Он сам сделал проект на существующее помещение – разместил там спортивный зал, общежитие, столовую, кухню, прачечную, раздевалки, туалеты, душевые, сауну, сделал полностью капитальный всего здания, провел современную вентиляцию и пожарную сигнализацию. Помощь клубу оказывают дети Владимира Жалсараева – они также занимаются бизнесом и считают своим долгом вносить такой социальный вклад. «Старший сын Соел хозяин столовых «Лимонад», второй сын, Солбон, хозяин сети кафе «Сугтаа», оба активно помогают нашему клубу, моя супруга занимается общепитом и тоже помогает нашему клубу», - говорит тренер.



Сегодня в клубе занимаются около 20 детей 5,6,7 и 8 классов, а также студенты. Есть среди них слабослышащие дети, ребята из интерната, которые учатся в Улан-Удэ – дети не только из Бурятии, но еще из Забайкальского края и Иркутской области. В зале тренируются слабослышащих спортсмены, которые недавно в Стамбуле в Турции, стали чемпионами мира – это Даба Цырендоржиев и Иван Максимов.



- У слабослышащих свой тренер, я им помогаю, так как у них нет своего зала, также они живут у меня, - отмечает Владимир Жалсараев.



В начале июня ребята из клуба выезжали в Дагестан на сборы. «Билеты на проезд собрали родители, где-то помогли мои дети, все проживание и питание на 15 дней оплатили мои старшие сыновья, - говорит Жалсараев. – В июле я пригласил тренера из Дагестана в Улан-Удэ, оплатил все расходы и мы провели на Байкале хорошие сборы. дагестанский тренер в Бурятии был впервые.



Дети в клубе занимаются не только борьбой, к ним приглашают тренера по шахматам, они занимаются гимнастикой и ходят на плавание, все это требует больших затрат и любой помощи в клубе рады.



ЗГРП, отмечает Владимир Жалсараев, впервые оказало помощь клубу. «У нас приятная новость. На днях Забайкальская горнорудная компания оказала нам финансовую помощь, выделила денежные средства на приобретение спортивной формы. Огромное вам спасибо, ЗГРП! Мы растим разносторонних сильных духом, конкурентоспособных молодых людей. Ваша помощь неоценима», - обратился тренер к компании.



Владимир Жалсараев отметил, что надеется на дальнейшее сотрудничество с предприятием.



Напомним, ЗГРП является спонсором Федерации вольной Бурятии с 2019 года. За это время на развитие этого вида спорта в республике было выделено более 29 миллионов рублей. Предприятие стало генеральным спонсором и чемпионата России по вольной борьбе среди мужчин. Спортивное событие проходило в марте этого года.



Фото: vtinform.com АО «Забайкальское горнорудное предприятие» помогло детскому борцовскому клубу «Зугалай» из Улан-Удэ купить форму. Как рассказал корреспонденту ИА Восток-Телеинформ учредитель и тренер клуба Владимир Жалсараев, компания сама обратилась с предложением о помощи. «Нам выделили деньги на приобретение нашей собственной брендированной формы, которой у нас до сих пор не было и с которой мы будем выступать теперь на соревнованиях. Сейчас мы рассматриваем варианты, потом будет примерка, но надеемся, что уже осенью этого года наши ребята будут выступать в новой спортивной форме», - отметил он.Клуб «Зугалай» был основан два года назад, его учредителем стал Владимир Жалсараев, сам спортсмен, мастер спорта СССР. Долгое время он занимался строительством, построил, по его словам, множество жилых домов и детских садов в Улан-Удэ, Забайкальском крае. «Потом понял, что, раз уж у меня есть такая возможность, мой долг – помогать развитию спорта в республике, помогать талантливым детям найти себя в спорте, и открыл клуб», - рассказал Жалсараев.Он сам сделал проект на существующее помещение – разместил там спортивный зал, общежитие, столовую, кухню, прачечную, раздевалки, туалеты, душевые, сауну, сделал полностью капитальный всего здания, провел современную вентиляцию и пожарную сигнализацию. Помощь клубу оказывают дети Владимира Жалсараева – они также занимаются бизнесом и считают своим долгом вносить такой социальный вклад. «Старший сын Соел хозяин столовых «Лимонад», второй сын, Солбон, хозяин сети кафе «Сугтаа», оба активно помогают нашему клубу, моя супруга занимается общепитом и тоже помогает нашему клубу», - говорит тренер.Сегодня в клубе занимаются около 20 детей 5,6,7 и 8 классов, а также студенты. Есть среди них слабослышащие дети, ребята из интерната, которые учатся в Улан-Удэ – дети не только из Бурятии, но еще из Забайкальского края и Иркутской области. В зале тренируются слабослышащих спортсмены, которые недавно в Стамбуле в Турции, стали чемпионами мира – это Даба Цырендоржиев и Иван Максимов.- У слабослышащих свой тренер, я им помогаю, так как у них нет своего зала, также они живут у меня, - отмечает Владимир Жалсараев.В начале июня ребята из клуба выезжали в Дагестан на сборы. «Билеты на проезд собрали родители, где-то помогли мои дети, все проживание и питание на 15 дней оплатили мои старшие сыновья, - говорит Жалсараев. – В июле я пригласил тренера из Дагестана в Улан-Удэ, оплатил все расходы и мы провели на Байкале хорошие сборы. дагестанский тренер в Бурятии был впервые.Дети в клубе занимаются не только борьбой, к ним приглашают тренера по шахматам, они занимаются гимнастикой и ходят на плавание, все это требует больших затрат и любой помощи в клубе рады.ЗГРП, отмечает Владимир Жалсараев, впервые оказало помощь клубу. «У нас приятная новость. На днях Забайкальская горнорудная компания оказала нам финансовую помощь, выделила денежные средства на приобретение спортивной формы. Огромное вам спасибо, ЗГРП! Мы растим разносторонних сильных духом, конкурентоспособных молодых людей. Ваша помощь неоценима», - обратился тренер к компании.Владимир Жалсараев отметил, что надеется на дальнейшее сотрудничество с предприятием.Напомним, ЗГРП является спонсором Федерации вольной Бурятии с 2019 года. За это время на развитие этого вида спорта в республике было выделено более 29 миллионов рублей. Предприятие стало генеральным спонсором и чемпионата России по вольной борьбе среди мужчин. Спортивное событие проходило в марте этого года.Фото: vtinform.com

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