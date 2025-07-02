Подача декларации 3-НДФЛ после установленного срока

Вопрос: «Можно ли подать декларацию после 30 апреля?»

Отвечает Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия:

- С 1 января стартовала декларационная кампания 2025 года, в рамках которой физическим лицам необходимо было не позднее 30 апреля 2025 года отчитаться о полученных в 2024 году доходах. Соответственно, уплатить НДФЛ, указанный в декларации, необходимо не позднее 15 июля 2025 года.

Однако, этими двумя датами мероприятия декларационной кампании не заканчиваются. После истечения срока уплаты НДФЛ, налоговый орган анализирует сведения, поступившие из регистрирующих органов и 16 июля начинается «бездекларационная» камеральная проверка. Отметим, что в рамках этих проверок налоговый орган не учитывает право проверяемого на предоставление налогового вычета (при его наличии), так как оно носит заявительный характер. Лицам, получившим в 2024 году доход от реализации (или получения в дар) недвижимого имущества и не представившим декларацию, налоговый орган самостоятельно доначисляет налог. При этом составляется акт и физическое лицо привлекается к налоговой ответственности в виде штрафа по статьям 119, 122 Налогового кодекса РФ.

Физические лица, не успевшие задекларировать свои доходы, не теряют право самостоятельно представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2024 год и приложить подтверждающие документы.

Представить в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ либо пояснения с приложением подтверждающих документов проще всего через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.

По возникающим вопросам можно обратиться в Единый Контакт-центр ФНС России: 8 800 222-2-222. Также за необходимой информацией можно обратиться в налоговый орган по месту жительства.

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