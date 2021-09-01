Жители Улан-Удэ жалуются на нашествие мух

Массы насекомых облюбовали подъезды и балконы горожан





В паблике «Весь Улан-Удэ» жительница сотых кварталов разместила фото с сотнями мертвых мух, которые буквально сплошным ковром усеяли ее подоконник.

«Это только часть насекомых, которых я сегодня 2 часа убирала с балкона. Что это за нашествие?», - вопрошает женщина.





В комментариях многие читатели паблика подтверждают, что тоже сталкивались с этой проблемой.«Такая же ерунда была. Открыла окно, и мухи залетели. Только их меньше было». «На Комушке такая же история. Куча мелких мух на веранде. Второй день уже». «Даааа, я пока по делам маму возила, помогала ей, мы приехали домой к ней, тоже на балконе была целая куча мух. Но они живые были. Полотенцами прогнали». «В 43 квартале в подъездах на 5 этажах огромные тучи из мух!». «В Тальцах на работе такая же фигня, сегодня за 5 минут рой налетел, всё окно залепили», - пишут улан-удэнцы.К ним присоединяются и жители районов Бурятии.«У нас тоже самое в Кяхте. Толку уже их убирать, вечером уберёшь, на завтра опять снова так же будет вот как на фото». «У нас в Гусиноозеоске тоже что-то много мелких мух». «Джидинский район, Петропавловка, тоже самое», - пишут сельчане.Относительно причин появления такого количества мух мнения читателей паблика разошлись. Одни предполагают, что на балконе автора фото «что-то сгнило». По словам других, огромные стаи мух являются знамением приближающегося наводнения. Впрочем, нашлось много и тех, кто вообще не видел на своих окнах и балконах никаких насекомых.«Живу в сотых гостей, таких не наблюдал». «На Комушке не одной мухи пока нет, когда ждать???». «Они, видимо, не ко всем залетают, а выборочно», - шутят горожане.Фото: «Весь Улан-Удэ», pixabay.com