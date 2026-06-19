В Улан-Удэ подрядчик провалил задание по озеленению города

Полную инвентаризацию и проверку работоспособности всех автоматических систем полива в Улан-Удэ необходимо провести Комитету городского хозяйства. Особое внимание уделить эффективности их работы. Такое поручение дал мэр города Игорь Шутенков.– Проконтролировать все устройства в городе, которые мы устанавливали. Как водополив около 63-й школы. Месяц-два два человека устанавливали водополив: что сделали – непонятно. Цветы в кашпо вдоль дорог. В прошлом году было красиво – сегодня их не видно, – поручил мэр.Комитет городского хозяйства был вынужден расторгнуть контракт с подрядной организацией, которая отвечала за посадку зеленых насаждений.– У нас был расторгнут контракт по посадке зеленых насаждений, потому что тот подрядчик, который выиграл, не справился с задачей. Специалисты Горзеленстроя будут выполнять работы своими силами, – сказал председатель КГХ Дмитрий Фёдоров.Всего Улан-Удэ украшает более трех тысяч цветов. Часть из них была выращена в теплицах Горзеленстроя: эустомы, настурции, вербейник монетчатый, дихондра, ампельные петунии, овсянница сизая, обриета и многие другие.

Фото: мэрия города