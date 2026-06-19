Общество 19.06.2026 в 08:56

В Улан-Удэ подрядчик провалил задание по озеленению города

Цветочки в столице Бурятии отправят высаживать специалистов Горзеленстроя
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ подрядчик провалил задание по озеленению города
Полную инвентаризацию и проверку работоспособности всех автоматических систем полива в Улан-Удэ необходимо провести Комитету городского хозяйства. Особое внимание уделить эффективности их работы. Такое поручение дал мэр города Игорь Шутенков.

– Проконтролировать все устройства в городе, которые мы устанавливали. Как водополив около 63-й школы. Месяц-два два человека устанавливали водополив: что сделали – непонятно. Цветы в кашпо вдоль дорог. В прошлом году было красиво – сегодня их не видно, – поручил мэр.

Комитет городского хозяйства был вынужден расторгнуть контракт с подрядной организацией, которая отвечала за посадку зеленых насаждений.

– У нас был расторгнут контракт по посадке зеленых насаждений, потому что тот подрядчик, который выиграл, не справился с задачей. Специалисты Горзеленстроя будут выполнять работы своими силами, – сказал председатель КГХ Дмитрий Фёдоров.

Всего Улан-Удэ украшает более трех тысяч цветов. Часть из них была выращена в теплицах Горзеленстроя: эустомы, настурции, вербейник монетчатый, дихондра, ампельные петунии, овсянница сизая, обриета и многие другие.

Фото: мэрия города

Теги
озеленение

Все новости

В Бурятии стартовал авторалли «Великий Чайный путь – 2026»
19.06.2026 в 09:16
В Бурятии двое детей самостоятельно спаслись при пожаре
19.06.2026 в 09:11
Избавляемся от мелких мошек в квартире
19.06.2026 в 09:00
В Улан-Удэ подрядчик провалил задание по озеленению города
19.06.2026 в 08:56
Зурхай на четверг, 19 июня
19.06.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 19 июня 2026 года
19.06.2026 в 06:02
В Байкале обнаружили фекалии
19.06.2026 в 06:00
Тяга к шоколаду подпортила сладкую жизнь жителя Бурятии
18.06.2026 в 17:14
В Иркутской области создан штаб по борьбе с топливным кризисом
18.06.2026 в 16:53
В районе в Бурятии наблюдается всплеск стригущего лишая
18.06.2026 в 16:44
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июня

Читайте также
В Бурятии стартовал авторалли «Великий Чайный путь – 2026»
За рулём находятся обычные путешественники-любители
19.06.2026 в 09:16
Избавляемся от мелких мошек в квартире
19.06.2026 в 09:00
Зурхай на четверг, 19 июня
5-й лунный день
19.06.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 19 июня 2026 года
Астрологические советы по всем знакам зодиака
19.06.2026 в 06:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru