Тяга к шоколаду подпортила сладкую жизнь жителя Бурятии

Любимая сладкоежками шоколадная паста довела 49-летнего жителя Улан-Удэ до уголовного дела. Накануне его задержала полиция за кражу восьми банок Нутеллы из местного продуктового супермаркета. В дежурную часть МВД обратился администратор торговой сети, оценив ущерб в 8 тысяч рублей.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что мужчина совершал кражи на протяжении нескольких дней. В последний день он спрятал во внутренние карманы куртки восемь банок шоколадной пасты и попытался покинуть магазин. Когда администратор потребовала показать содержимое карманов, тот сбежал.

- Мужчина вскоре был задержан. Ранее он не был судим и нигде не работает. На допросе признался, что успел продать похищенный товар случайным прохожим на улице и рассказал о других эпизодах краж в этом же магазине. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

Фото: МВД РБ