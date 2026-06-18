В районе в Бурятии наблюдается всплеск стригущего лишая

В Иволгинском районе Бурятии наблюдается всплеск микроспории (в народе – «стригущий лишай»). Как сообщили в Иволгинской центральной районной больнице, за первый квартал 2026 года зарегистрировано 27 случаев – это 53,3 на 100 тысяч населения.

«Для сравнения, по Республике Бурятия показатель за тот же период – всего 13,2 на 100 тысяч. То есть заболеваемость в районе более чем в 4 раза выше среднереспубликанского уровня!», - прокомментировали в больнице.

Микроспория – заразное грибковое заболевание кожи и волос. Чаще всего страдают дети 3–12 лет, но заразиться может и взрослый. Оно передаётся при контакте с больными животными (особенно бездомными кошками и собаками); от больного человека (прямой контакт или общие предметы); через личные вещи с частицами кожи/волос заражённого: расчёски, шапки, полотенца.

Симптомы микроспории:

• округлые пятна на коже с чёткими границами и шелушением;

• зуд в области поражения;

• на голове – волосы обламываются на высоте 4–8 мм, участок выглядит «подстриженным»;

• иногда – увеличение лимфоузлов.