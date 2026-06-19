Общество 19.06.2026 в 09:00

Избавляемся от мелких мошек в квартире

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Текст: Номер один
Избавляемся от мелких мошек в квартире

«По всей кухне летают мелкие мошки. Говорят, подселяются от соседей. Как избавиться раз и навсегда?» Ольга, Улан-Удэ

Мелкие мушки — дрозофилы. Они действительно могут залетать от соседей через вентиляцию. Но чаще всего причина кроется в вашей собственной квартире.

Дрозофилы питаются соком гниющих фруктов. Они попадают в дом в виде личинок на свежих овощах и фруктах. А размножаются там, где есть гниль и влажность. Любят перезрелые фрукты на столе, грязное мусорное ведро, забитый слив раковины, мокрые тряпки и переувлажненную землю в цветочных горшках.

Как вывести мушек

Сначала уберите источник. Переберите фрукты — всё испорченное выбросьте, остальное уберите в холодильник. Вынесите мусор и вымойте ведро. Промойте слив раковины содой и уксусом, затем горячей водой. Постирайте все тряпки и губки. Если мошки вьются над цветами — сократите полив и присыпьте землю песком.

После уборки останутся только летающие особи. Избавиться от них проще простого.

Сделайте ловушку. Налейте в банку яблочный уксус (2–3 см). Плотно затяните горлышко пищевой пленкой и проткните в ней несколько маленьких дырочек. Мушки прилетят на запах, заберутся внутрь — а выбраться не смогут. Оставьте ловушку на ночь на кухне. Повторяйте 2–3 дня.

Что делать, чтобы они не вернулись

Установите на вентиляционную решётку мелкую сетку — это защита от соседей. Храните фрукты и овощи только в холодильнике. Выносите мусор каждый день и раз в неделю мойте ведро. Промывайте слив раковины горячей водой с содой раз в неделю. Поливайте цветы умеренно — сырая земля привлекает мошек.

Всего пара несложных правил — и ваша кухня навсегда избавится от непрошеных гостей.

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