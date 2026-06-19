В Байкале обнаружили фекалии

Ученые Лимнологического института СО РАН опубликовали исследование, которое выявило источники следов жизнедеятельности людей и животных в водах Байкала. Установлено, что фекальное загрязнение озера может быть связано не только с несовершенством канализационной инфраструктуры, но и с вероятными стоками с ферм. Это явление относится к так называемым диффузным стокам, которым уделяется пока недостаточное внимание в федеральных программах по очистке водоемов в России.Результаты исследования, опубликованные в журнале Journal of Great Lakes, показывают, что прибрежная зона Байкала подвержена загрязнению из диффузных источников, таких как грунтовые и талые воды. Как сообщили «Известия», ученые использовали молекулярные маркеры для определения источников загрязнения фекалиями, отличая следы жизнедеятельности человека, жвачных животных и птиц. Птицы не были признаны источником загрязнения, в то время как следы человека и животных обнаружены. Исследование подчеркивает влияние недостаточного развития канализационной инфраструктуры прибрежных поселков на качество воды.Антропогенное эвтрофирование вод Байкала, приводящее к «цветению» воды и заболачиванию, - относительно новое явление, вероятно, связанное с ростом туристической индустрии. Это явление обусловлено поступлением неочищенных сточных вод из диффузных наземных источников. Однако исследователи полагают, что виной могут быть не только человеческие отходы, но и стоки с ферм, достигающие озера через грунтовые воды. Долгосрочный мониторинг показывает повышенные уровни фекальных индикаторных бактерий в прибрежных водах Байкала вблизи поселений.Как отмечают ученые, решение проблемы требует комплекса мер, включая реконструкцию и ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений, а также развитие сотрудничества с животноводческими хозяйствами для предотвращения выпаса скота вблизи берега. Внесены изменения в Закон «Об охране озера Байкал», позволяющие создавать необходимую инфраструктуру. В центральной экологической зоне Байкальской природной территории располагается 160 населенных пунктов, из которых только 21 имеют очистные сооружения.«Что касается отходов жизнедеятельности животных, то их источником могут являться как фермерские хозяйства, которые нарушают требования к утилизации навоза, так и животные, принадлежащие местным жителям и пасущиеся вдоль берега», — сообщил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин «Известиям». С отходами ферм призван работать Федеральный закон «О побочных продуктах животноводства», принятый в 2022 году. Там в том числе устанавливается ответственность за нарушения обращения с «побочными продуктами» (навозом и т. д.).- Проблема действительно существует, и на протяжении сотен тысяч лет вокруг Байкала бродили кони, медведи, бараны, а потом и суслики, регулярно продуцируя и навоз, и мочу, - с юмором оценивает ситуацию экологический активист из Бурятии Алексей Карнаухов. - Конечно, они загрязняли окружающие реки и ручейки, впадающие в Байкал. Животные, разумеется, не знали, что спустя какое-то время Байкал войдет в центральную экологическую зону и станет охраняемым местом. Конечно, это недоработка, что-то нужно делать с этой давней проблемой, с теми же конями и коровами, проявляющими, скажем так, несознательность, испражняясь на грунт.По его словам, привлечение внимания к тому, что кони или коровы производят навоз и мочу, загрязняя почву или речки, во многом является надуманной. Возможно, она нужна для того, чтобы еще более ужесточить экологическое законодательство, ввести новые запреты и различные нормативные акты.С ним согласен и общественник, житель байкальского села Турка Алексей Башаров. По его словам, попытка через «диффузный фактор» переложить проблемы загрязнения Байкала на животных, пасущихся на лугах, выглядит по меньшей мере анекдотичной. Как отмечают общественники, в Бурятии не так уж и много поголовья, чтобы всерьез обвинить скот.