В Иркутской области создан штаб по борьбе с топливным кризисом

В Иркутской области резко осложнилась ситуация на рынке нефтепродуктов. Ангарская нефтехимическая компания наращивает выработку нефтепродуктов, однако значительная часть топлива идёт на обеспечении нужд органов государственной власти в других регионах в связи с внеплановыми ремонтами НПЗ.

«В регионе идет активная работа над стабилизацией этого направления. Приняли решение создать оперативный штаб по вопросам топливо обеспечения. Коллеги будут работать в тесном взаимодействии с федеральным центром для оперативного информирования и обеспечения региона топливным ресурсами в необходимом объеме», - сообщил губернатор Иркутской области в своем телеграмм-канале.

Напомним, что ситуация осложнилась в начале недели, когда произошла атака БПЛА на крупнейший НПЗ в Московском регионе в Капотне. Последний обеспечивает около 40% потребностей Москвы в бензине и порядка 50% — в дизельном топливе. В результате, как сообщают СМИ, предприятие начало ремонтные работы и московский регион столкнулся с угрозой дефицита топлива. А также с необходимостью перенаправления потоков нефтепродуктов с других НПЗ на Москву. В результате внеплановых ремонтов и роста спроса на бензин, «Роснефть» и другие компании были вынуждены во многих регионах вести ограничения по отпуску топлива.

Фото: Номер один