Общество 19.06.2026 в 09:16

В Бурятии стартовал авторалли «Великий Чайный путь – 2026»

За рулём находятся обычные путешественники-любители
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Текст: Карина Перова
В Бурятии стартовал авторалли «Великий Чайный путь – 2026»
Фото: минтуризма Бурятии

Накануне в Бурятии российские участники открыли старт авторалли «Великий Чайный путь – 2026» (18+). Масштабный трёхсторонний проект объединяет Россию, Монголию и Китай.

Авторалли реализуется в рамках совместных решений руководителей туристских администраций трёх стран, принятых в Улан-Удэ в 2024 году и в Дархане в 2025 году. Общая протяжённость маршрута составляет 3 398 километров.

Примечательно, что за рулём находятся не профессиональные водители, а самые обычные путешественники-любители. Трасса спланирована в облегчённом формате, без сложных технических участков, и рассчитана на широкую аудиторию автотуристов. Вместе с российскими экипажами в ралли принимают участие команды из Монголии и Китая.

«Этим проектом мы хотим показать, что маршрут Великого Чайного пути открыт для каждого. Любой желающий – будь то опытный автотурист или тот, кто только мечтает о большом путешествии, может сесть за руль и отправиться к берегам Байкала. Мы верим, что и российские туристы откроют для себя красоту Монголии и Китая», - прокомментировал министр туризма Республики Бурятия Алдар Доржиев.   

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