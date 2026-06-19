Происшествия 19.06.2026 в 09:11
В Бурятии двое детей самостоятельно спаслись при пожаре
Дом загорелся из-за короткого замыкания
Текст: Елена Кокорина
В ДНТ «Жемчуг» Иволгинского района произошёл пожар, причиной которого стало короткое замыкание. На момент прибытия караула МЧС горела брусовая стена жилого дома.
Происшествие обошлось без жертв, сообщили в МЧС республики. До приезда огнеборцев самостоятельно эвакуироваться смогли двое детей и один взрослый.
Пожарные оперативно справились с возгоранием и потушили пожар на площади 4 кв метров. Для его тушения были задействованы шесть человек личного состава и две единицы пожарной техники.
Фото: МЧС РБ
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