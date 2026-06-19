Происшествия 19.06.2026 в 09:11

В Бурятии двое детей самостоятельно спаслись при пожаре

Дом загорелся из-за короткого замыкания
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии двое детей самостоятельно спаслись при пожаре

В ДНТ «Жемчуг» Иволгинского района произошёл пожар, причиной которого стало короткое замыкание. На момент прибытия караула МЧС горела брусовая стена жилого дома.

Происшествие обошлось без жертв, сообщили в МЧС республики. До приезда огнеборцев самостоятельно эвакуироваться смогли двое детей и один взрослый. 

Пожарные оперативно справились с возгоранием и потушили пожар на площади 4 кв метров. Для его тушения были задействованы шесть человек личного состава и две единицы пожарной техники.

Фото: МЧС РБ

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