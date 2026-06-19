Общество 19.06.2026 в 06:02

Зурхай на четверг, 19 июня

5-й лунный день
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Текст: Алена Викулина
Зурхай на четверг, 19 июня
Неблагоприятно: для родившихся в годы Тигра и Зайца; для торговли, работы с деревом, вступления на должность, вхождения на трон, учения, устройства на новую работу, военных действий, принятия обетов, жертвоприношения, призыва благополучия, проведения брачных мероприятий, праздников и застолий с родственниками, похорон.

Стрижка волос: к приумножению имущества.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальнюю дорогу на запад, в остальные направления благоприятно.

Фото: Номер один
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с 17 по 23 июня

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