Общество 19.06.2026 в 06:02
Зурхай на четверг, 19 июня
5-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Неблагоприятно: для родившихся в годы Тигра и Зайца; для торговли, работы с деревом, вступления на должность, вхождения на трон, учения, устройства на новую работу, военных действий, принятия обетов, жертвоприношения, призыва благополучия, проведения брачных мероприятий, праздников и застолий с родственниками, похорон.
Стрижка волос: к приумножению имущества.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальнюю дорогу на запад, в остальные направления благоприятно.
Фото: Номер один
Стрижка волос: к приумножению имущества.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальнюю дорогу на запад, в остальные направления благоприятно.
Фото: Номер один
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