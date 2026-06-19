Зурхай на четверг, 19 июня

Неблагоприятно: для родившихся в годы Тигра и Зайца; для торговли, работы с деревом, вступления на должность, вхождения на трон, учения, устройства на новую работу, военных действий, принятия обетов, жертвоприношения, призыва благополучия, проведения брачных мероприятий, праздников и застолий с родственниками, похорон.Стрижка волос: к приумножению имущества.Дорога: неблагоприятно отправляться в дальнюю дорогу на запад, в остальные направления благоприятно.Фото: Номер один