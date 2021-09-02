Селенга заливает пригороды Улан-Удэ

Жители ДНТ ночью вышли на укрепление берега реки





Как уже сообщал «Номер один», уровень Селенги в Улан-Удэ стремительно растет. За прошедшие двое суток вода поднялась на 36 см, превысив отметку выхода на пойму. В результате низменные участки пригородов уже начало затапливать.

В соцсетях горожане делятся фотографиями разлива реки. Так, вчера вечером было подтоплено ДНТ «Эдэм» в Поселье.





В ДНТ «Рубин» в поселке Исток жители ночью сами вышли на укрепление берега реки.





Судя по другим видео, появившимся в соцсетях, некоторые участки уже подтопило.



