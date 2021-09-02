Селенга заливает пригороды Улан-Удэ

Жители ДНТ ночью вышли на укрепление берега реки
Как уже сообщал «Номер один», уровень Селенги в Улан-Удэ стремительно растет. За прошедшие двое суток вода поднялась на 36 см, превысив отметку выхода на пойму. В результате низменные участки пригородов уже начало затапливать.
В соцсетях горожане делятся фотографиями разлива реки. Так, вчера вечером было подтоплено ДНТ «Эдэм» в Поселье.
«Верхнее фото в 5 часов вечера, нижнее фото в 9 вечера», комментируют пользователи.
В ДНТ «Рубин» в поселке Исток жители ночью сами вышли на укрепление берега реки.
«Вода уже подступила, люди своими силами делают ограждение», сообщает автор видео в паблике «Весь Улан-Удэ».
Судя по другим видео, появившимся в соцсетях, некоторые участки уже подтопило.
Напомним, в августе власти Улан-Удэ провели отсыпку низменных участков Левобережья, соорудив защитную насыпь общей протяженностью более 2 км. На эти цели было выделено 23 млн рублей. По словам чиновников, когда в середине августа вода в Селенге достигала 243 см, насыпь показала свою эффективность, защитив жилмассивы от большой воды. Однако на сегодняшний день вода в Селенге поднялась уже до 262 см, что на 19 см превышает пиковый показатель августа.
Фото: «Весь Улан-Удэ»
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