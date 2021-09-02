В Прибайкальском районе Бурятии Селенга подтопила региональную дорогу

Проезд пока открыт, но ситуация находится на контроле у «Бурятрегионавтодора»



В Бурятии на участках автомобильной дороги Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино с 17-го по 26-й километры произошел выход воды на проезжую часть из-за высокого подъема реки Селенга, сообщили в минтрансе республики.



Для безопасности проезда установлены дополнительные временные знаки. Сейчас проезд открыт для всех видов транспорта, однако, если подтопление усилится, проезд перекроют. Ведется дежурство. Ситуация находится на контроле у «Бурятрегионавтодора».



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans



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