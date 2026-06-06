Общество 06.06.2026 в 16:48

В Якутии из-за экономического кризиса останавливаются новые социальные объекты

На содержание «социалки» не хватает денег
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Текст: Иван Иванов
В Якутии из-за экономического кризиса останавливаются новые социальные объекты
«Номер один»

На муниципальном часе в парламенте Якутии (Ил Тумэн) прозвучала тревожная оценка финансовой ситуации в республике. По словам председателя бюджетного комитета Юрия Николаева, дополнительных доходов до конца года регион не получит, а значит, средств на содержание новых объектов может не хватить.

Он заявил, что возможности по наращиванию доходов практически исчерпаны:

«Дополнительных доходов до конца года не будет. А мы все чего-то ждем, что какие-то доходы появятся. Если дополнительных источников не найдем, то начнем закрывать объекты».

По его словам, такие случаи уже есть.

Так, не работает спортивный комплекс в Новопортовском микрорайоне Якутска, построенный совместно с «Газпромом»: бассейн и корт закрыты, сотрудники отправлены в отпуск без содержания. Похожая ситуация складывается и с другими недавно введенными в эксплуатацию объектами - средств на их содержание не хватает.

Как отметил Николаев, единственным источником финансирования остается бюджет республики. При этом заключение Министерства финансов России по корректировке бюджета, которую планировалось провести в июне, оказалось отрицательным.

«В заключении четко прописано: у вас в бюджете есть источники. Они указывают на наш потенциал и на то, что можно сократить. Другого источника у нас нет», - пояснил он.

В связи с этим внесение изменений в республиканский бюджет, вероятнее всего, будет перенесено на осеннюю сессию. Федеральный центр указал региону на необходимость использовать внутренние резервы, поэтому рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку из федерального бюджета не приходится.

Кроме того, республике предстоит сократить дефицит бюджета. Федеральные власти также отказались поддержать июньскую корректировку финансового документа, подчеркнув необходимость поиска внутренних ресурсов.

Власти Якутии не исключают сокращения отдельных государственных программ и предупреждают, что в ближайшие годы финансовая ситуация может стать еще более сложной.

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