Зурхай на воскресенье, 7 мая

Благоприятно: для родившихся в годы Дракона; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения богатства, пищи, скота, торговать, изучать грамоту, астрологию, технологии искусства и ремесел, строить печи, подавлять духов Си, решать «жесткие» дела.Неблагоприятно: для государственных дел (назначение на должности, принятие законов и т. д.), строительства домов, приема невестки, заключения брака, совершения обряда по усопшим, начала нового бизнеса.Стрижка волос: к увеличению болезней.Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на запад.Фото: Номер один