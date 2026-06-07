Общество 07.06.2026 в 06:02

Зурхай на воскресенье, 7 мая

22-й лунный день
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Текст: Алена Викулина
Зурхай на воскресенье, 7 мая
Благоприятно: для родившихся в годы Дракона; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения богатства, пищи, скота, торговать, изучать грамоту, астрологию, технологии искусства и ремесел, строить печи, подавлять духов Си, решать «жесткие» дела.

Неблагоприятно: для государственных дел (назначение на должности, принятие законов и т. д.), строительства домов, приема невестки, заключения брака, совершения обряда по усопшим, начала нового бизнеса.

Стрижка волос: к увеличению болезней.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на запад.

Фото: Номер один
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ЗУРХАЙ
с 3 по 9 июня

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