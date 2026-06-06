Происшествия 06.06.2026 в 16:56

Представителя фонда капитального ремонта отправили в колонию

В Забайкалье сотрудник ведомства вымогал взятки и был пойман с поличным
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Текст: Иван Иванов
Представителя фонда капитального ремонта отправили в колонию
«Номер один»

Центральный районный суд Читы признал виновным ведущего специалиста отдела технического контроля Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Алексея Артемьева. За получение взяток от представителей строительных компаний его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным следствия, чиновник получал денежное вознаграждение за содействие при заключении контрактов и беспрепятственную приемку выполненных работ. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ.

Помимо реального срока, суд назначил Артемьеву штраф в размере 3,5 млн рублей, а также запретил в течение пяти лет заниматься деятельностью, связанной со сферой капитального ремонта.

Следствие установило, что с мая 2017 года по январь 2018 года обвиняемый получил от руководителя коммерческой организации 325 тыс. рублей.

Защита просила учесть смягчающие обстоятельства, указывая, что подсудимый ранее не привлекался к уголовной ответственности, имеет постоянное место работы, состоит в браке и воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Отмечается, что это не первый коррупционный скандал в региональном фонде капремонта. Ранее суд в Чите рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального директора фонда Валерия Таскина. Его также признали виновным в вымогательстве и получении взятки в крупном размере.

Таскина приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере одного миллиона рублей и пятилетнему запрету на работу в сфере капитального ремонта жилья.

По версии следствия, он требовал деньги у представителей подрядных организаций за общее покровительство во время проверок и был задержан с поличным при получении 200 тыс. рублей.

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