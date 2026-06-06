Представителя фонда капитального ремонта отправили в колонию

Центральный районный суд Читы признал виновным ведущего специалиста отдела технического контроля Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Алексея Артемьева. За получение взяток от представителей строительных компаний его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным следствия, чиновник получал денежное вознаграждение за содействие при заключении контрактов и беспрепятственную приемку выполненных работ. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ.

Помимо реального срока, суд назначил Артемьеву штраф в размере 3,5 млн рублей, а также запретил в течение пяти лет заниматься деятельностью, связанной со сферой капитального ремонта.

Следствие установило, что с мая 2017 года по январь 2018 года обвиняемый получил от руководителя коммерческой организации 325 тыс. рублей.

Защита просила учесть смягчающие обстоятельства, указывая, что подсудимый ранее не привлекался к уголовной ответственности, имеет постоянное место работы, состоит в браке и воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Отмечается, что это не первый коррупционный скандал в региональном фонде капремонта. Ранее суд в Чите рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального директора фонда Валерия Таскина. Его также признали виновным в вымогательстве и получении взятки в крупном размере.

Таскина приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере одного миллиона рублей и пятилетнему запрету на работу в сфере капитального ремонта жилья.

По версии следствия, он требовал деньги у представителей подрядных организаций за общее покровительство во время проверок и был задержан с поличным при получении 200 тыс. рублей.