На Ольхон сломался паром

Один из паромов, курсирующих между поселком Сахюрта и островом Ольхон, вышел из строя. Перевозчик не может оперативно устранить неисправность из-за финансовых трудностей: власти Иркутской области до сих пор не оплатили перевозку пассажиров за май.

- Теплоход «Семен Батагаев» временно не выполняет рейсы по причине технической неисправности, возникшей из-за невозможности финансирования его ремонта вследствие отсутствия оплаты со стороны заказчика за работы, выполненные в 2026 году, - говорится в сообщении.

В ВСРП уточнили, что в настоящее время перевозки по маршруту МРС - остров Ольхон - МРС осуществляют теплоходы «Дорожник» и «Ольхонские ворота» в соответствии с расписанием.

В пресс-службе правительства Иркутской области, в свою очередь, заявили, что паром «Семен Батагаев» находится на плановом техническом обслуживании.

- На паромной переправе Сахюрта - остров Ольхон работают три парома. Это «Дорожник», который перевозит до 50 пассажиров и 8 легковых автомобилей, «Ольхонские ворота» (до 100 пассажиров и 16 легковых автомобилей), а также баржа для перевозки грузового транспорта. Переправа функционирует в штатном режиме. Перевозки пассажиров и автомобилей осуществляются в полном объеме согласно расписанию, сбоев нет, - сообщили в пресс-службе.

По данным областного правительства, паром «Семен Батагаев» должен вернуться на линию во второй половине июня. К этому времени власти рассчитывают урегулировать вопрос с задолженностью перед ВСРП. За май ее размер превысил 6 млн рублей.

Паромная переправа начала работу 7 мая 2026 года.

Ранее сообщалось, что с 1 мая паром «Байкальские воды» также мог прекратить работу на маршруте из-за долгов областного бюджета перед перевозчиком. Этой переправой между Листвянкой и портом Байкал пользуются как местные жители, так и многочисленные туристы, а в летний сезон здесь традиционно образуются большие очереди. Однако позднее стало известно, что задолженность перед компанией была погашена, и «Байкальские воды» продолжили выполнять рейсы.