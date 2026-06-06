Автомобиль сгорел из-за повербанка

В Чите автомобиль загорелся из-за перегрева портативного зарядного устройства. Инцидент произошел на улице Карла Маркса.

По предварительным данным, причиной пожара стало самовозгорание литий-ионного аккумулятора повербанка, оставленного в салоне машины. В ГУ МЧС по Забайкальскому краю сообщили, что устройство длительное время находилось под воздействием прямых солнечных лучей и высокой температуры.

По информации спасателей, аккумулятор перегрелся, что привело к его воспламенению. В ведомстве пояснили, что одной из основных причин подобных происшествий является внутреннее короткое замыкание в литий-ионных батареях. При нагреве до высоких температур начинает разрушаться защитный слой аккумулятора, выделяются горючие газы, а при дальнейшем повышении температуры возможно возгорание.

В данном случае длительное нахождение повербанка в закрытом автомобиле под солнцем привело к критическому перегреву устройства, вздутию корпуса, разгерметизации аккумулятора и последующему пожару.