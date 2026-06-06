Происшествия 06.06.2026 в 16:53

В Забайкалье водители фур не поделили дорогу

Конфликт между двумя дальнобойщиками закончился стрельбой
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Текст: Иван Иванов
В Забайкалье водители фур не поделили дорогу
«Номер один»

Конфликт между двумя дальнобойщиками на федеральной трассе «Амур» закончился стрельбой. Инцидент произошел в июле 2025 года во время движения грузовиков, когда между водителями возник спор из-за обгонов и других дорожных ситуаций.

По данным суда, 44-летний житель Иркутской области вышел из своего автомобиля с пневматической винтовкой и дважды выстрелил в оппонента. Один из выстрелов пришелся в грудь, повредив легкое, второй - в бедро.

Подсудимый утверждал, что действовал в целях самообороны, поскольку якобы увидел у второго водителя монтировку. Однако потерпевший заявил, что никакого предмета при себе не имел.

Чернышевский районный суд Забайкальского края признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд пришел к выводу, что версия о необходимой самообороне не нашла подтверждения, а действия обвиняемого не соответствовали характеру предполагаемой угрозы.

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